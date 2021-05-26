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В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 26.05.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T22:10
2021-05-26T22:10
instagram
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 21.38 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Франции и Великобритании.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (61%). Также поступают жалобы на сбои при авторизации (19%) и на работу веб-сайта (19%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210526/instagram-1734320507.html
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instagram, великобритания, франция, сша, в мире

В работе Instagram произошел сбой

22:10 26.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 21.38 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Франции и Великобритании.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
19:26
В Instagram появилась новая функция
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (61%). Также поступают жалобы на сбои при авторизации (19%) и на работу веб-сайта (19%).
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
 
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