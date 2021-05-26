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На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму
На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму - РИА Новости, 26.05.2021
На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму
Еще 90 новых госуслуг внедрили на Ставрополье, всего на региональном портале доступна 821 государственная и муниципальная услуга, сообщает Минпром региона. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:42
2021-05-26T15:42
2021-05-26T15:42
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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Еще 90 новых госуслуг внедрили на Ставрополье, всего на региональном портале доступна 821 государственная и муниципальная услуга, сообщает Минпром региона.Комплекс мероприятий по переводу госуслуг в электронную форму ежегодно реализуется министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках реализации госпрограммы края "Развитие энергетики, промышленности и связи".По итогам 2020 года Ставропольский край вошел в 10 лучших субъектов России по качеству предоставления электронных услуг. В итоговом рейтинге мониторинга регион занял 7 место, поднявшись на 11 позиций в сравнении с 2019 годом.В 2021 году работа по переводу государственных услуг в электронный формат продолжится для повышения качества предоставления госуслуг.
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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Еще 90 новых госуслуг внедрили на Ставрополье, всего на региональном портале доступна 821 государственная и муниципальная услуга, сообщает Минпром региона.
"На сегодняшний день на региональном портале госуслуг доступна 821 государственная и муниципальная услуга. Из них более 90 — стали доступны в 2020 году", - говорится в сообщении краевого Минпрома.
Комплекс мероприятий по переводу госуслуг в электронную форму ежегодно реализуется министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках реализации госпрограммы края "Развитие энергетики, промышленности и связи".
По итогам 2020 года Ставропольский край
вошел в 10 лучших субъектов России
по качеству предоставления электронных услуг. В итоговом рейтинге мониторинга регион занял 7 место, поднявшись на 11 позиций в сравнении с 2019 годом.
"Благодаря развитию регионального портала государственных услуг ставропольцы могут получать основной перечень госуслуг дистанционно, без личного посещения инстанций. Для оформления практически любой справки достаточно обычного смартфона. Такая возможность особенно актуальна для сельских жителей, у которых отпадает необходимость ехать в районные центры", — сказал замминистра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов.
В 2021 году работа по переводу государственных услуг в электронный формат продолжится для повышения качества предоставления госуслуг.