https://ria.ru/20210526/gosuslugi-1734080015.html

На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму

На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму - РИА Новости, 26.05.2021

На Ставрополье еще 90 госуслуг переведены в электронную форму

Еще 90 новых госуслуг внедрили на Ставрополье, всего на региональном портале доступна 821 государственная и муниципальная услуга, сообщает Минпром региона. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:42

2021-05-26T15:42

2021-05-26T15:42

ставропольский край

россия

жкх

ставропольский край

общество

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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Еще 90 новых госуслуг внедрили на Ставрополье, всего на региональном портале доступна 821 государственная и муниципальная услуга, сообщает Минпром региона.Комплекс мероприятий по переводу госуслуг в электронную форму ежегодно реализуется министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках реализации госпрограммы края "Развитие энергетики, промышленности и связи".По итогам 2020 года Ставропольский край вошел в 10 лучших субъектов России по качеству предоставления электронных услуг. В итоговом рейтинге мониторинга регион занял 7 место, поднявшись на 11 позиций в сравнении с 2019 годом.В 2021 году работа по переводу государственных услуг в электронный формат продолжится для повышения качества предоставления госуслуг.

https://ria.ru/20210520/zhilusloviya-1733135846.html

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россия, жкх, ставропольский край, общество