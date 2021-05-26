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СМИ сообщили о задержании во Франции четверых выходцев из России
СМИ сообщили о задержании во Франции четверых выходцев из России - РИА Новости, 26.05.2021
СМИ сообщили о задержании во Франции четверых выходцев из России
Четверо человек, которые родились в России, задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования, сообщает агентство... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:40
2021-05-26T17:40
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Четверо человек, которые родились в России, задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.По данным источника, их задержали сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме Франции (PNAT), посвященного возможному преступному сговору с террористическими целями. Согласно агентству, среди задержанных трое несовершеннолетних, по крайней мере, трое - из Чечни.Минувшей осенью по Франции вновь прокатилась волна терактов. 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Причиной жестокого убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, которые преподаватель демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова. Террористом, от рук которого погиб французский учитель, оказался 18-летний молодой человек чеченского происхождения.Две недели спустя – 29 октября – вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса.В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.
https://ria.ru/20210525/sopernik-1733779061.html
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россия, france-presse, франция, в мире

СМИ сообщили о задержании во Франции четверых выходцев из России

17:40 26.05.2021
 
© Depositphotos / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Depositphotos / bellena
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Четверо человек, которые родились в России, задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.
По данным источника, их задержали сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме Франции (PNAT), посвященного возможному преступному сговору с террористическими целями. Согласно агентству, среди задержанных трое несовершеннолетних, по крайней мере, трое - из Чечни.
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Две недели спустя – 29 октября – вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса.
В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.
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