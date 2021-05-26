ФосАгро вложила почти 16 млрд рублей в экотехнологии в Череповце
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. За пять лет - в 2016-2020 годах - компания ФосАгро направила на реализацию проектов и внедрение технологий, имеющих природоохранный эффект, почти 34 миллиарда рублей, в том числе более 15,65 миллиарда рублей – в Череповецком производственном комплексе, сообщил генеральный директор АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг.
"ФосАгро считает экологическую безопасность производства своим безусловным приоритетом. Большое внимание экологическим вопросам уделяется в Стратегии развития "ФосАгро" до 2025 года, которая предполагает строительство высокотехнологичных производств. При выборе направлений технологического развития ключевым фактором является их экологический аспект", - отметил представитель ФосАгро.
По сообщению пресс-службы компании, за последние пять лет в Череповецком производственном комплексе ФосАгро были реализованы инвестиционные проекты, в числе которых - ввод в эксплуатацию третьего по счету агрегата аммиака, производства гранулированного карбамида и биохимических очистных сооружений (2017 год), реконструкция производства фтористого алюминия с увеличением мощности с 47 до 52 тысяч тонн в год (2018 год). Ряд проведенных на предприятии модернизаций, в том числе производства серной кислоты, минеральных удобрений позволил существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основная часть этих мероприятий проведена компанией в рамках федерального проекта "Чистый воздух".