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Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе
Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2021
Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о росте напряженности в Донбассе, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня на востоке... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:12
2021-05-26T20:12
2021-05-26T20:12
обсе
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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о росте напряженности в Донбассе, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также планирует посетить Донбасс.По ее словам, ОБСЕ будет поддерживать все усилия для решения конфликта на основе минского процесса, а также "нормандского процесса".В свою очередь Кулеба заверил генсека ОБСЕ в том, что Киев верен политико-дипломатическому урегулированию в Донбассе."Я заверил генсека, что Украина остаётся верна политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта", - сказал министр. Он также сообщил, что в ходе встречи попросил генсека ОБСЕ уделять больше внимание ситуации в Крыму.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210526/donbass-1733959321.html
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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, хельга шмид, оон, киев, украина, в мире
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости.
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид
заявила о росте напряженности в Донбассе
, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины
.
Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также планирует посетить Донбасс.
"К сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим, что там растёт напряжение, и есть рост нарушений режима прекращения огня. Мы, конечно, привержены решению этих проблем и улучшению ситуации людей, чтобы они жили в безопасности", - заявила Шмид в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
По ее словам, ОБСЕ будет поддерживать все усилия для решения конфликта на основе минского процесса, а также "нормандского процесса".
В свою очередь Кулеба заверил генсека ОБСЕ в том, что Киев
верен политико-дипломатическому урегулированию в Донбассе.
"Я заверил генсека, что Украина остаётся верна политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта", - сказал министр. Он также сообщил, что в ходе встречи попросил генсека ОБСЕ уделять больше внимание ситуации в Крыму.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.