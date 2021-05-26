https://ria.ru/20210526/donbass-1734326622.html

Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе

Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2021

Генсек ОБСЕ заявила о росте напряженности в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о росте напряженности в Донбассе, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня на востоке... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:12

2021-05-26T20:12

2021-05-26T20:12

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

хельга шмид

оон

киев

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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о росте напряженности в Донбассе, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также планирует посетить Донбасс.По ее словам, ОБСЕ будет поддерживать все усилия для решения конфликта на основе минского процесса, а также "нормандского процесса".В свою очередь Кулеба заверил генсека ОБСЕ в том, что Киев верен политико-дипломатическому урегулированию в Донбассе."Я заверил генсека, что Украина остаётся верна политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта", - сказал министр. Он также сообщил, что в ходе встречи попросил генсека ОБСЕ уделять больше внимание ситуации в Крыму.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210526/donbass-1733959321.html

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, хельга шмид, оон, киев, украина, в мире