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СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке
СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке - РИА Новости, 26.05.2021
СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке
Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:09
2021-05-26T17:09
ситуация в днр и лнр
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (донецкая область)
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Согласно данным следствия, 24 мая украинские силовики обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры по улице Луговского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. В результате погиб 65-летний мирный житель."Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого преступления, добавила Петренко.
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), донецк (донецкая область), в мире

СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке

17:09 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке. - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Согласно данным следствия, 24 мая украинские силовики обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры по улице Луговского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. В результате погиб 65-летний мирный житель.
"Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.
СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого преступления, добавила Петренко.
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