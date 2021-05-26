https://ria.ru/20210526/donbass-1734294103.html

СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке

СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке - РИА Новости, 26.05.2021

СК завел дело на украинских силовиков после гибели мужчины в Донецке

Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:09

2021-05-26T17:09

2021-05-26T17:09

ситуация в днр и лнр

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

донецк (донецкая область)

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Согласно данным следствия, 24 мая украинские силовики обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры по улице Луговского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. В результате погиб 65-летний мирный житель."Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого преступления, добавила Петренко.

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

донбасс

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), донецк (донецкая область), в мире