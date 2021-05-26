https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html
В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране
В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране - РИА Новости, 26.05.2021
В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране
Иностранные спецслужбы в закрытых докладах указывают, что власть в Белоруссии устояла и "обозримых перспектив" для ее свержения не просматривается, заявил в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:38
2021-05-26T14:38
2021-05-26T16:43
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
великобритания
сша
в мире
белоруссия
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Иностранные спецслужбы в закрытых докладах указывают, что власть в Белоруссии устояла и "обозримых перспектив" для ее свержения не просматривается, заявил в среду глава КГБ республики Иван Тертель."Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику. В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, "власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.По словам главы комитета, в рядах выехавших из Белоруссии оппозиционеров "фиксируются уныние и апатия". Как отметил Тертель, все отчетливее проявляются "скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты". Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Белоруссии, добавил он."Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть вдолгую... На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению расколов в вертикаль власти и особенно силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников", - заявил Тертель.По словам руководителя КГБ, добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями ведомства информация свидетельствует, что работа по подрыву основ белорусского государства в перспективе будет концентрироваться на нескольких направлениях."В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей", - заметил он.Как указал глава ведомства, понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, оппоненты белорусской власти "последовательно идут по пути эскалации", при этом отдельные перешли "к методам террора и подготовке вооруженных переворотов" при прямом участии заинтересованных внешних сил."К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю, это самообман", - заявил Тертель.Помимо этого, Тертель заявил, что достаточно обнародовать закрытые отчеты и доклады западных сил ПВО, чтобы убедиться в правоте Минска в ситуации с рейсом Ryanair."И особенно (хочу обратиться – ред.) к зарубежным коллегам, которые неоднократно убеждались в нашей порядочности, объективности и стремлении к взаимному учету интересов. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны. Скажу только одно: достаточно обнародовать ваши закрытые отчеты и доклады ваших дежурных сил ПВО (стран Запада – ред.) за соответствующий период, чтобы убедиться в правоте белорусской позиции. Нам известно: вы детально осведомлены о реальных событиях того дня в воздушном пространстве Беларуси" - приводит слова Тертеля газета "СБ. Беларусь сегодня".Глава КГБ республики также задался вопросом, попадут ли соответствующие отчеты в распоряжение Международной организации гражданской авиации (ICAO) для объективного заключения.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, великобритания, сша, в мире, белоруссия
МИНСК, 26 мая - РИА Новости.
Иностранные спецслужбы в закрытых докладах указывают, что власть в Белоруссии
устояла и "обозримых перспектив" для ее свержения не просматривается, заявил в среду глава КГБ республики Иван Тертель.
"Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику. В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, "власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь
.
По словам главы комитета, в рядах выехавших из Белоруссии оппозиционеров "фиксируются уныние и апатия". Как отметил Тертель, все отчетливее проявляются "скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты". Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Белоруссии, добавил он.
"Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть вдолгую... На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению расколов в вертикаль власти и особенно силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников", - заявил Тертель.
По словам руководителя КГБ, добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями ведомства информация свидетельствует, что работа по подрыву основ белорусского государства в перспективе будет концентрироваться на нескольких направлениях.
"В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей", - заметил он.
Как указал глава ведомства, понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, оппоненты белорусской власти "последовательно идут по пути эскалации", при этом отдельные перешли "к методам террора и подготовке вооруженных переворотов" при прямом участии заинтересованных внешних сил.
"К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю, это самообман", - заявил Тертель.
Помимо этого, Тертель заявил, что достаточно обнародовать закрытые отчеты и доклады западных сил ПВО, чтобы убедиться в правоте Минска в ситуации с рейсом Ryanair.
"И особенно (хочу обратиться – ред.) к зарубежным коллегам, которые неоднократно убеждались в нашей порядочности, объективности и стремлении к взаимному учету интересов. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны. Скажу только одно: достаточно обнародовать ваши закрытые отчеты и доклады ваших дежурных сил ПВО (стран Запада – ред.) за соответствующий период, чтобы убедиться в правоте белорусской позиции. Нам известно: вы детально осведомлены о реальных событиях того дня в воздушном пространстве Беларуси" - приводит слова Тертеля газета "СБ. Беларусь сегодня".
Глава КГБ республики также задался вопросом, попадут ли соответствующие отчеты в распоряжение Международной организации гражданской авиации (ICAO) для объективного заключения.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США
, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз
, Великобритания
, США, Канада
и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.