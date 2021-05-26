https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html

В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране

В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране - РИА Новости, 26.05.2021

В КГБ Белоруссии рассказали о докладах иностранной разведки по стране

Иностранные спецслужбы в закрытых докладах указывают, что власть в Белоруссии устояла и "обозримых перспектив" для ее свержения не просматривается, заявил в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:38

2021-05-26T14:38

2021-05-26T16:43

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Иностранные спецслужбы в закрытых докладах указывают, что власть в Белоруссии устояла и "обозримых перспектив" для ее свержения не просматривается, заявил в среду глава КГБ республики Иван Тертель."Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику. В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, "власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.По словам главы комитета, в рядах выехавших из Белоруссии оппозиционеров "фиксируются уныние и апатия". Как отметил Тертель, все отчетливее проявляются "скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты". Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Белоруссии, добавил он."Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть вдолгую... На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению расколов в вертикаль власти и особенно силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников", - заявил Тертель.По словам руководителя КГБ, добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями ведомства информация свидетельствует, что работа по подрыву основ белорусского государства в перспективе будет концентрироваться на нескольких направлениях."В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей", - заметил он.Как указал глава ведомства, понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, оппоненты белорусской власти "последовательно идут по пути эскалации", при этом отдельные перешли "к методам террора и подготовке вооруженных переворотов" при прямом участии заинтересованных внешних сил."К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю, это самообман", - заявил Тертель.Помимо этого, Тертель заявил, что достаточно обнародовать закрытые отчеты и доклады западных сил ПВО, чтобы убедиться в правоте Минска в ситуации с рейсом Ryanair."И особенно (хочу обратиться – ред.) к зарубежным коллегам, которые неоднократно убеждались в нашей порядочности, объективности и стремлении к взаимному учету интересов. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны. Скажу только одно: достаточно обнародовать ваши закрытые отчеты и доклады ваших дежурных сил ПВО (стран Запада – ред.) за соответствующий период, чтобы убедиться в правоте белорусской позиции. Нам известно: вы детально осведомлены о реальных событиях того дня в воздушном пространстве Беларуси" - приводит слова Тертеля газета "СБ. Беларусь сегодня".Глава КГБ республики также задался вопросом, попадут ли соответствующие отчеты в распоряжение Международной организации гражданской авиации (ICAO) для объективного заключения.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733987126.html

https://ria.ru/20210526/nato-1734240729.html

https://ria.ru/20210526/mid-1733966538.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733975722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, великобритания, сша, в мире, белоруссия