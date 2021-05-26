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Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области - РИА Новости, 26.05.2021
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:20
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новости подмосковья
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360".Зампред правительства и министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина заявила, что при учебных организациях дневные лагеря будут работать традиционно.В школьном лагере ребенка накормят и найдут для него увлекательное занятие. Учреждения проработают в таком формате все лето – в три смены. Узнать о расписании лагеря можно у директора школы или классного руководителя.Первая смена стартует 28 мая.
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московская область (подмосковье)

Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области

20:20 26.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинДети раскрашивают фигурки деревянных гусей
Дети раскрашивают фигурки деревянных гусей - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360".
Зампред правительства и министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина заявила, что при учебных организациях дневные лагеря будут работать традиционно.
"Это отличное решение для работающих мам и пап. В таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых", – заметила Каклюгина.
В школьном лагере ребенка накормят и найдут для него увлекательное занятие. Учреждения проработают в таком формате все лето – в три смены. Узнать о расписании лагеря можно у директора школы или классного руководителя.
Первая смена стартует 28 мая.
 
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