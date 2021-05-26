https://ria.ru/20210526/deti-1734327004.html
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области - РИА Новости, 26.05.2021
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:20
2021-05-26T20:20
2021-05-26T20:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324596_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_5e224aed199a0d00d1193d9f38c93879.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360".Зампред правительства и министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина заявила, что при учебных организациях дневные лагеря будут работать традиционно.В школьном лагере ребенка накормят и найдут для него увлекательное занятие. Учреждения проработают в таком формате все лето – в три смены. Узнать о расписании лагеря можно у директора школы или классного руководителя.Первая смена стартует 28 мая.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324596_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e9b595aea98474249418ac719e177ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)