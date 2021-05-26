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Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области

Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области - РИА Новости, 26.05.2021

Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области

Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:20

2021-05-26T20:20

2021-05-26T20:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более тысячи школьных лагерей откроются летом в Московской области. В них будут отдыхать более 67 тысяч ребят, сообщил телеканал "360".Зампред правительства и министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина заявила, что при учебных организациях дневные лагеря будут работать традиционно.В школьном лагере ребенка накормят и найдут для него увлекательное занятие. Учреждения проработают в таком формате все лето – в три смены. Узнать о расписании лагеря можно у директора школы или классного руководителя.Первая смена стартует 28 мая.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)