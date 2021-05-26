В Югре завели дело на мужчину, избившего попутчика в поезде
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили полицейские из Сургута (ХМАО) в отношении вахтовика, который в нетрезвом состоянии слишком "громко" вспоминал, куда положил вещи в поезде, и избил сделавшего ему замечание попутчика, сообщает пресс-служба уральского управления на транспорте МВД.
Ведомство уточняет, что 1 мая житель Миасса после вахты сел в поезд Новый Уренгой – Уфа на станции Коротчаево (ЯНАО) и сразу же начал распивать спиртное со знакомым, ехавшим в другом вагоне.
"Вернувшись в свой вагон, злоумышленник не мог вспомнить, куда положил вещи, начал громко кричать и нецензурно выражаться. Мужчина, находившийся на верхней полке, сделал ему замечание, что вызвало у нарушителя агрессию. Он в считанные секунды нанес попутчику удар в лицо, после чего скинул со второй полки на пол и несколько раз ударил по телу", - говорится в сообщении.
Бригада поезда сообщила о случившемся сотрудникам транспортной полиции Сургута, куда как раз подъезжал поезд. Агрессивного пассажира доставили в дежурную часть, а пострадавшего госпитализировали.
В отношении вахтовика возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", добавили в транспортной полиции.