https://ria.ru/20210526/delo-1733982394.html

В Югре завели дело на мужчину, избившего попутчика в поезде

В Югре завели дело на мужчину, избившего попутчика в поезде - РИА Новости, 26.05.2021

В Югре завели дело на мужчину, избившего попутчика в поезде

Уголовное дело возбудили полицейские из Сургута (ХМАО) в отношении вахтовика, который в нетрезвом состоянии слишком "громко" вспоминал, куда положил вещи в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:14

2021-05-26T14:14

2021-05-26T14:14

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

уфа

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили полицейские из Сургута (ХМАО) в отношении вахтовика, который в нетрезвом состоянии слишком "громко" вспоминал, куда положил вещи в поезде, и избил сделавшего ему замечание попутчика, сообщает пресс-служба уральского управления на транспорте МВД.Ведомство уточняет, что 1 мая житель Миасса после вахты сел в поезд Новый Уренгой – Уфа на станции Коротчаево (ЯНАО) и сразу же начал распивать спиртное со знакомым, ехавшим в другом вагоне.Бригада поезда сообщила о случившемся сотрудникам транспортной полиции Сургута, куда как раз подъезжал поезд. Агрессивного пассажира доставили в дежурную часть, а пострадавшего госпитализировали.В отношении вахтовика возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", добавили в транспортной полиции.

https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html

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уфа

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), уфа, сургут, происшествия