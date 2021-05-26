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"Льстите нам": Лукашенко оценил версию о спецслужбах, посадивших самолет
"Льстите нам": Лукашенко оценил версию о спецслужбах, посадивших самолет - РИА Новости, 26.05.2021
"Льстите нам": Лукашенко оценил версию о спецслужбах, посадивших самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на высказываемые предположения о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:01
2021-05-26T18:44
мид белоруссии
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на высказываемые предположения о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимо от поступления сообщения о бомбе приказал бы посадить самолет, если бы были данные о нахождении там "террориста"."Сажу честно и откровенно. В независимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета", - приводит его слова в среду Sputnik Беларусь.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
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мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко

"Льстите нам": Лукашенко оценил версию о спецслужбах, посадивших самолет

13:01 26.05.2021 (обновлено: 18:44 26.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на высказываемые предположения о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб.
Касаясь высказываемых предположений, что посадка самолета Ryanair в Минске – это была операция спецслужб, он ответил, что ему льстят такие заявления. "Я должен сказать: ребята, вы нам льстите. Вы нам просто льстите. Спасибо. Если это операция, то обратите внимание. Она прошла без сучка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимо от поступления сообщения о бомбе приказал бы посадить самолет, если бы были данные о нахождении там "террориста".
"Сажу честно и откровенно. В независимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета", - приводит его слова в среду Sputnik Беларусь.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
24 мая, 15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
МИД БелоруссииМинскБелоруссияВильнюсВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр Лукашенко
 
 
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