https://ria.ru/20210526/bolezni-1733909150.html

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами - РИА Новости, 26.05.2021

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T02:00

2021-05-26T02:00

2021-05-26T02:00

ксения бочарова

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.По ее словам, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Часто это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов, пояснила медик.По ее словам, кожа в области глаз тонкая, и с возрастом истончается, поэтому появление синяков может быть индивидуальным вариантом нормы.Бочарова добавила, что нередко причиной возникновения темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.

https://ria.ru/20210501/bol-1730791801.html

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ксения бочарова, россия, здоровье, общество