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Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами - РИА Новости, 26.05.2021
Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:00
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ксения бочарова
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.По ее словам, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Часто это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов, пояснила медик.По ее словам, кожа в области глаз тонкая, и с возрастом истончается, поэтому появление синяков может быть индивидуальным вариантом нормы.Бочарова добавила, что нередко причиной возникновения темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.
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ксения бочарова, россия, здоровье, общество

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

02:00 26.05.2021
 
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.
По ее словам, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Часто это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов, пояснила медик.

"Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами", — высказалась Бочарова.

По ее словам, кожа в области глаз тонкая, и с возрастом истончается, поэтому появление синяков может быть индивидуальным вариантом нормы.

"Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы", — отметила врач.

Бочарова добавила, что нередко причиной возникновения темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.
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