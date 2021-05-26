https://ria.ru/20210526/biznes-1733967463.html

Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города

Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города - РИА Новости, 26.05.2021

Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города

Предприниматель из Волгограда Ольга Ермаченко организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:11

2021-05-26T15:11

2021-05-26T15:11

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предприниматель из Волгограда Ольга Ермаченко организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных садов. Ольга считает, что главное в ее работе – это возможность дарить людям положительные эмоции. А четкое распределение ролей в компании позволяет сочетать успешный бизнес и крепкие семейные отношения. В своей компании "Сад радости" Ольга занимает пост генерального директора, она отвечает за маркетинг и продажи. Ее муж – главный инженер, сестра возглавляет производство. А старшая дочь Ольги, которая свободно владеет английским языком, развивает международные продажи. Именно благодаря ей, по словам Ольги, в минувшем году произошел "экспортный прорыв". "Успех нашего бизнеса в том, что у каждого в семье есть своя сфера деятельности. Я понимаю: если с продажами что-то не то, то это моя область ответственности. Производство не справляется – нужно что-то делать сестре. Если хотим запустить в производство новую продукцию, это делает муж со свой командой", – говорит Ермаченко. Вместе с членами команды Ольга внимательно изучает опыт иностранных коллег, следит за последними тенденциями. И речь не только о красоте и эстетике, но и о технических решениях. Например, сейчас в компании разрабатывают световые фигуры для парков на основе солнечных батарей. Ольга уверена: использование альтернативных источников энергии сегодня актуально как никогда. Она планирует, что в скором будущем компания начнет выпускать продукцию для украшения таких парков, где нет доступа к электричеству. Интересные и надежные решения ее команда ищет в разных сферах, например, в садовой мебели. "Мы используем специальный композитный материал, который применяется при производстве яхт и автомобилей. Материал очень прочный и легкий, не боится ни морского климата, ни влаги. Так что такая мебель прослужит долго, с ней ничего не произойдет. В прошлом году мы даже снимали рекламный ролик и поставили на четыре пуфика из этого материала легковую машину. Так что могу с уверенностью сказать, каждый наш пуфик выдерживает порядка 350 килограммов", – подчеркивает Ольга. Кстати, на своей даче она тоже пользуется собственной продукцией: садовая мебель украшает ее дом и двор, а на газонах установлены светильники в форме шаров. В ближайших планах – расширение ассортимента и производства. Для того, чтобы реализовать все задуманное, Ермаченко обратилась в МСП Банк за поддержкой, где получила кредит на выгодных условиях. "Мы сейчас переезжаем в новое помещение, это 10 тысяч квадратных метров, в старом нам уже было тесно. Мы начали сотрудничать с федеральными торговыми сетями, у нас уже есть партнерство с региональными крупными магазинами. Также планируем продавать продукцию через маркетплейсы. Еще один важный момент – это внедрение принципов бережливого производства, что позволит максимально эффективно выстроить все бизнес-процессы", – делится планами предприниматель. Полученный кредит пойдет и на новое оборудование. Ольга понимает, как важно в современном мире сделать компанию более технологичной, это поможет производить больше при минимальном расширении штата сотрудников. Но главное, уверена предприниматель, – это дарить людям положительные эмоции.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, новости компаний - экономика