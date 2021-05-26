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Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города
Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города - РИА Новости, 26.05.2021
Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города
Предприниматель из Волгограда Ольга Ермаченко организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:11
2021-05-26T15:11
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предприниматель из Волгограда Ольга Ермаченко организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных садов. Ольга считает, что главное в ее работе – это возможность дарить людям положительные эмоции. А четкое распределение ролей в компании позволяет сочетать успешный бизнес и крепкие семейные отношения. В своей компании "Сад радости" Ольга занимает пост генерального директора, она отвечает за маркетинг и продажи. Ее муж – главный инженер, сестра возглавляет производство. А старшая дочь Ольги, которая свободно владеет английским языком, развивает международные продажи. Именно благодаря ей, по словам Ольги, в минувшем году произошел "экспортный прорыв". "Успех нашего бизнеса в том, что у каждого в семье есть своя сфера деятельности. Я понимаю: если с продажами что-то не то, то это моя область ответственности. Производство не справляется – нужно что-то делать сестре. Если хотим запустить в производство новую продукцию, это делает муж со свой командой", – говорит Ермаченко. Вместе с членами команды Ольга внимательно изучает опыт иностранных коллег, следит за последними тенденциями. И речь не только о красоте и эстетике, но и о технических решениях. Например, сейчас в компании разрабатывают световые фигуры для парков на основе солнечных батарей. Ольга уверена: использование альтернативных источников энергии сегодня актуально как никогда. Она планирует, что в скором будущем компания начнет выпускать продукцию для украшения таких парков, где нет доступа к электричеству. Интересные и надежные решения ее команда ищет в разных сферах, например, в садовой мебели. "Мы используем специальный композитный материал, который применяется при производстве яхт и автомобилей. Материал очень прочный и легкий, не боится ни морского климата, ни влаги. Так что такая мебель прослужит долго, с ней ничего не произойдет. В прошлом году мы даже снимали рекламный ролик и поставили на четыре пуфика из этого материала легковую машину. Так что могу с уверенностью сказать, каждый наш пуфик выдерживает порядка 350 килограммов", – подчеркивает Ольга. Кстати, на своей даче она тоже пользуется собственной продукцией: садовая мебель украшает ее дом и двор, а на газонах установлены светильники в форме шаров. В ближайших планах – расширение ассортимента и производства. Для того, чтобы реализовать все задуманное, Ермаченко обратилась в МСП Банк за поддержкой, где получила кредит на выгодных условиях. "Мы сейчас переезжаем в новое помещение, это 10 тысяч квадратных метров, в старом нам уже было тесно. Мы начали сотрудничать с федеральными торговыми сетями, у нас уже есть партнерство с региональными крупными магазинами. Также планируем продавать продукцию через маркетплейсы. Еще один важный момент – это внедрение принципов бережливого производства, что позволит максимально эффективно выстроить все бизнес-процессы", – делится планами предприниматель. Полученный кредит пойдет и на новое оборудование. Ольга понимает, как важно в современном мире сделать компанию более технологичной, это поможет производить больше при минимальном расширении штата сотрудников. Но главное, уверена предприниматель, – это дарить людям положительные эмоции.
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РИА Новости
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4.7
96
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60
мсп банк, новости компаний - экономика

Снеговики в Техасе. Как бизнесвумен из Волгограда украшает города

15:11 26.05.2021
 
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости" Ольга Ермаченко (вторая справа) с семьей
Ольга Ермаченко (вторая справа) с семьей - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости"
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предприниматель из Волгограда Ольга Ермаченко организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных садов. Ольга считает, что главное в ее работе – это возможность дарить людям положительные эмоции. А четкое распределение ролей в компании позволяет сочетать успешный бизнес и крепкие семейные отношения.
Семейному бизнесу Ольги чуть более 10 лет. Все начиналось с производства фигур из гипса, потом стали делать украшения для городских пространств. Постепенно у компании появилось семь направлений деятельности. "Мы делаем световые украшения для городских парков и площадей и скульптуры, например, тематические из полимерного мрамора. У нас есть искусственные топиарии (кустарниковые фигуры – прим. ред) и габионы (сетчатые изделия, наполненные камнями – прим. ред). Также мы выпускаем плетеную мебель для сада и делаем оборудование для таких цехов, как наш, поставляем его в разные российские города", – рассказывает предприниматель.
В своей компании "Сад радости" Ольга занимает пост генерального директора, она отвечает за маркетинг и продажи. Ее муж – главный инженер, сестра возглавляет производство. А старшая дочь Ольги, которая свободно владеет английским языком, развивает международные продажи. Именно благодаря ей, по словам Ольги, в минувшем году произошел "экспортный прорыв". "Успех нашего бизнеса в том, что у каждого в семье есть своя сфера деятельности. Я понимаю: если с продажами что-то не то, то это моя область ответственности. Производство не справляется – нужно что-то делать сестре. Если хотим запустить в производство новую продукцию, это делает муж со свой командой", – говорит Ермаченко.
Вместе с членами команды Ольга внимательно изучает опыт иностранных коллег, следит за последними тенденциями. И речь не только о красоте и эстетике, но и о технических решениях. Например, сейчас в компании разрабатывают световые фигуры для парков на основе солнечных батарей. Ольга уверена: использование альтернативных источников энергии сегодня актуально как никогда. Она планирует, что в скором будущем компания начнет выпускать продукцию для украшения таких парков, где нет доступа к электричеству.
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости" Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора Сад Радости - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
Интересные и надежные решения ее команда ищет в разных сферах, например, в садовой мебели. "Мы используем специальный композитный материал, который применяется при производстве яхт и автомобилей. Материал очень прочный и легкий, не боится ни морского климата, ни влаги. Так что такая мебель прослужит долго, с ней ничего не произойдет. В прошлом году мы даже снимали рекламный ролик и поставили на четыре пуфика из этого материала легковую машину. Так что могу с уверенностью сказать, каждый наш пуфик выдерживает порядка 350 килограммов", – подчеркивает Ольга. Кстати, на своей даче она тоже пользуется собственной продукцией: садовая мебель украшает ее дом и двор, а на газонах установлены светильники в форме шаров.
Минувший год, несмотря на пандемию, стал для компании успешным. Удалось сделать три поставки за рубеж: две в Германию и одну в США. "У нас до этого были небольшие отгрузки в Казахстан и Белоруссию. Но в прошлом году мы незадолго до начала пандемии представляли нашу продукцию во Франкфурте-на-Майне. Нами заинтересовались иностранные компании. В итоги три контракта мы отработали. Теперь в Хьюстоне, это штат Техас, в автомобильном салоне стоят наши снеговики. В Берлине мы оформили торговый центр, а во Франкфурте-на-Майне 20 наших фигур украсили один коммерческий парк", – не без гордости рассказывает Ольга.
В ближайших планах – расширение ассортимента и производства. Для того, чтобы реализовать все задуманное, Ермаченко обратилась в МСП Банк за поддержкой, где получила кредит на выгодных условиях. "Мы сейчас переезжаем в новое помещение, это 10 тысяч квадратных метров, в старом нам уже было тесно. Мы начали сотрудничать с федеральными торговыми сетями, у нас уже есть партнерство с региональными крупными магазинами. Также планируем продавать продукцию через маркетплейсы. Еще один важный момент – это внедрение принципов бережливого производства, что позволит максимально эффективно выстроить все бизнес-процессы", – делится планами предприниматель.
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости" Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора Сад Радости - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
Полученный кредит пойдет и на новое оборудование. Ольга понимает, как важно в современном мире сделать компанию более технологичной, это поможет производить больше при минимальном расширении штата сотрудников. Но главное, уверена предприниматель, – это дарить людям положительные эмоции.
"Мы хотим разработать такую систему светильников для газона в частном саду, чтобы через приложение в телефоне можно было регулировать ее работу, менять освещение. К вам приехали в гости, а вы, сидя в беседке, делаете свет ярче или бледнее. И работает это все от солнечной батареи, то есть не нужно прокладывать по участку провода. Или другой пример - в прошлом году мы сделали интерактивную световую фигуру. Представьте себе: стоит снеговик из металла, а когда вы к нему подходите, срабатывают датчики и начинает звучать музыка. Это у всех людей вызывает только положительные эмоции. Вот этого мы и хотим, чтобы наши города становились красивее и радостнее. Людям это нравится", – резюмирует Ольга.
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости"Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора Сад Радости - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : предоставлено компанией "Сад Радости"
Работа в цехе завода садового декора "Сад Радости"
 
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