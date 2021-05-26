https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734309595.html

Адвокат Сапеги подал в СК Белоруссии жалобу на задержание россиянки

Адвокат Сапеги подал в СК Белоруссии жалобу на задержание россиянки - РИА Новости, 26.05.2021

Адвокат Сапеги подал в СК Белоруссии жалобу на задержание россиянки

Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что подал жалобу в Следственный комитет Белоруссии на задержание его РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:16

2021-05-26T18:16

2021-05-26T18:41

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

в мире

белоруссия

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что подал жалобу в Следственный комитет Белоруссии на задержание его подзащитной."Адвокатом подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - сказал Филанович журналистам.По его словам, согласно белорусскому законодательству данная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде в закрытом заседании."Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софьи в судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания. Копия жалобы адвокатом передана в СИЗО КГБ для вручения Софье", - добавил Филанович.Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что не смог попасть к ней на встречу, новая попытка будет предпринята завтра."На момент прибытия адвоката с разрешением (на посещение подзащитной – ред.) в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. В силу отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Сапега Софьей не попал", - заявил Филанович журналистам.Он отметил что "попытка посетить Софью состоится, соответственно, завтра".Защитник также рассказал, что в дело вступило ещё два адвоката, по его словам, разрешения на посещение подзащитной были получены двумя адвокатами в 10.00 и 17.00 (совпадает с мск).Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/belorussiya-1734311003.html

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, в мире, белоруссия