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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734077630.html
МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках
МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках - РИА Новости, 26.05.2021
МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что работники студии польского канала "Белсат" в Минске занимались подготовкой фейков о чиновниках и силовиках. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:41
2021-05-26T15:41
протесты в белоруссии
иван кубраков
белсат
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что работники студии польского канала "Белсат" в Минске занимались подготовкой фейков о чиновниках и силовиках.В минувшую пятницу заместитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что силовики пришли в минскую студию "Белсата". Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в Минске задержаны шестеро сотрудников польского телеканала "Белсат", в основном это технические сотрудники. По его данным, причиной прихода правоохранителей в студию польского телеканала стало административное правонарушение по статье "Нарушение законодательства о средствах массовой информации", поскольку "Белсат" в Белоруссии не зарегистрирован и работает нелегально. Позже задержанные получили в Белоруссии по 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции."В ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала "Белсат", работники которой занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления, в том числе в целях компрометации силового блока", - заявил Кубраков в среду, слова которого приводит агентство Белта.По его словам, изъято форменное обмундирование сотрудников правоохранительных структур, спецодежда работников ЖЭС, макет урны для согласования".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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иван кубраков, белсат, мвд белоруссии, польша, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках

15:41 26.05.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что работники студии польского канала "Белсат" в Минске занимались подготовкой фейков о чиновниках и силовиках.
В минувшую пятницу заместитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что силовики пришли в минскую студию "Белсата". Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в Минске задержаны шестеро сотрудников польского телеканала "Белсат", в основном это технические сотрудники. По его данным, причиной прихода правоохранителей в студию польского телеканала стало административное правонарушение по статье "Нарушение законодательства о средствах массовой информации", поскольку "Белсат" в Белоруссии не зарегистрирован и работает нелегально. Позже задержанные получили в Белоруссии по 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции.
"В ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала "Белсат", работники которой занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления, в том числе в целях компрометации силового блока", - заявил Кубраков в среду, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, изъято форменное обмундирование сотрудников правоохранительных структур, спецодежда работников ЖЭС, макет урны для согласования".
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