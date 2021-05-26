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МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках

МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках - РИА Новости, 26.05.2021

МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что работники студии польского канала "Белсат" в Минске занимались подготовкой фейков о чиновниках и силовиках. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:41

2021-05-26T15:41

2021-05-26T15:41

протесты в белоруссии

иван кубраков

белсат

мвд белоруссии

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что работники студии польского канала "Белсат" в Минске занимались подготовкой фейков о чиновниках и силовиках.В минувшую пятницу заместитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что силовики пришли в минскую студию "Белсата". Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в Минске задержаны шестеро сотрудников польского телеканала "Белсат", в основном это технические сотрудники. По его данным, причиной прихода правоохранителей в студию польского телеканала стало административное правонарушение по статье "Нарушение законодательства о средствах массовой информации", поскольку "Белсат" в Белоруссии не зарегистрирован и работает нелегально. Позже задержанные получили в Белоруссии по 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции."В ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала "Белсат", работники которой занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления, в том числе в целях компрометации силового блока", - заявил Кубраков в среду, слова которого приводит агентство Белта.По его словам, изъято форменное обмундирование сотрудников правоохранительных структур, спецодежда работников ЖЭС, макет урны для согласования".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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иван кубраков, белсат, мвд белоруссии, польша, минск, белоруссия, в мире