https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733993936.html

МВД Белоруссии изъяло $300 тысяч, предназначенных для поддержки протестов

МВД Белоруссии изъяло $300 тысяч, предназначенных для поддержки протестов - РИА Новости, 26.05.2021

МВД Белоруссии изъяло $300 тысяч, предназначенных для поддержки протестов

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что только за последний за месяц в стране изъято более 300 тысяч долларов, предназначенных для поддержки РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:15

2021-05-26T15:15

2021-05-26T16:27

протесты в белоруссии

иван кубраков

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что только за последний за месяц в стране изъято более 300 тысяч долларов, предназначенных для поддержки протестов."Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров", - приводит слова министра в среду агентство Белта.Он отметил, что "возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тысяч долларов только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения".Министр отметил, что протестная активность населения снижается, она в основном выражается в проведении единичных пикетов, флешмобов и иных акций, которые в последующем освещаются на деструктивных ресурсах."Должен отметить, что все чаще сигналы о данных фактах поступают от граждан. Что свидетельствует об их нетерпимости к таким проявлениям. В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях", - сказал он.Кубраков подчеркнул, что, хоть численность состава деструктивных групп постоянно снижается, по-прежнему остаются радикализированные лица, которые продолжают свою подпольную деятельность в закрытых Telegram-каналах с небольшой численностью - как столичных, так и региональных. По словам министра, особую озабоченность вызывают вновь создаваемые экстремистские Telegram-каналы и чаты."Заявляющие главной целью радикализацию малых групп граждан с целью применения насилия, в том числе запугивания, травли в сети Интернет в отношении различных слоев населения Беларуси. Зафиксированы случаи повреждения личного имущества по указанным мотивам. По всем фактам организованы необходимые мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц", - заявил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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иван кубраков, мвд белоруссии, белоруссия, в мире