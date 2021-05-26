https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733986529.html

Глава МВД Белоруссии назвал обстановку в стране контролируемой

Глава МВД Белоруссии назвал обстановку в стране контролируемой - РИА Новости, 26.05.2021

Глава МВД Белоруссии назвал обстановку в стране контролируемой

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что обстановка в стране контролируемая, обеспечена охрана общественного порядка. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:37

2021-05-26T14:37

2021-05-26T14:55

иван кубраков

в мире

мвд белоруссии

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что обстановка в стране контролируемая, обеспечена охрана общественного порядка."Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск обеспечена охрана общественного порядка на территории страны, а также реагирование на факты протестных проявлений. В настоящее время обстановка является контролируемой", - цитирует министра в среду агентство Белта.По его словам, вместе с тем в текущем году в общем массиве преступлений возросло количество фактов заведомо ложных сообщений об опасности. "Ложно минируются железнодорожные вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, учреждения образования. По всем фактам организовано соответствующее реагирование и проверка информации. Наши сотрудники действуют так, как должны действовать в реальной ситуации при получении сообщения об опасности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Уже можно говорить о том, что, как правило, сообщения о минировании поступают из-за пределов Беларуси", - сказал Кубраков.

https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html

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иван кубраков, в мире, мвд белоруссии