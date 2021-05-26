Лукашенко пригласил Путина и Байдена обсудить Белоруссию в Минске
14:28 26.05.2021 (обновлено: 17:53 26.05.2021)
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести этот разговор в Минске.
"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки – ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - приводит слова белорусского президента Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что предстоящая встреча президентов России и США сейчас бурно обсуждается в СМИ, было заявлено, что среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Белоруссию. "Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден, - Путин-то в теме, - будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - сказал президент.
Глава государства добавил, что если руководители США и России так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. При этом Лукашенко высказал уверенность, что его российский коллега с удовольствием приедет в республику.