https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733985206.html

Лукашенко пригласил Путина и Байдена обсудить Белоруссию в Минске

Лукашенко пригласил Путина и Байдена обсудить Белоруссию в Минске - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко пригласил Путина и Байдена обсудить Белоруссию в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят",... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:28

2021-05-26T14:28

2021-05-26T17:53

россия

александр лукашенко

джо байден

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести этот разговор в Минске.Лукашенко отметил, что предстоящая встреча президентов России и США сейчас бурно обсуждается в СМИ, было заявлено, что среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Белоруссию. "Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден, - Путин-то в теме, - будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - сказал президент.Глава государства добавил, что если руководители США и России так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. При этом Лукашенко высказал уверенность, что его российский коллега с удовольствием приедет в республику.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html

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белоруссия

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Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск. Поговорить о Беларуси. Сопровождение президентского борта истребителем обеспечат. 2021-05-26T14:28 true PT2M54S

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россия, александр лукашенко, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша, в мире