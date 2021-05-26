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Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом, заявил Лукашенко
Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2021
Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом, заявил Лукашенко
Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair не будет стоять на коленях и оправдываться, потому что не за что, а объективная информация "обвинителей" страны... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:53
2021-05-26T11:53
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
telegram (приложение)
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair не будет стоять на коленях и оправдываться, потому что не за что, а объективная информация "обвинителей" страны не интересует, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733929338.html
https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом, заявил Лукашенко

11:53 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair не будет стоять на коленях и оправдываться, потому что не за что, а объективная информация "обвинителей" страны не интересует, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик", - приводит слова Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
10:27
Белоруссия сообщила, откуда поступили данные о минировании борта Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
11:30
Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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