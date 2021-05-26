Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом, заявил Лукашенко
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair не будет стоять на коленях и оправдываться, потому что не за что, а объективная информация "обвинителей" страны не интересует, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик", - приводит слова Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.