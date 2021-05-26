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Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику
Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику
Недоброжелатели Белоруссии извне и внутри страны перешли от организации бунтов к "этапу удушения", заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:46
2021-05-26T10:46
2021-05-26T11:53
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Недоброжелатели Белоруссии извне и внутри страны перешли от организации бунтов к "этапу удушения", заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко."Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Такое заявление глава государства сделал на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.Лукашенко отметил, что, как и прогнозировалось, недоброжелатели извне и внутри Белоруссии "изменили методы атаки на государство". "Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - заявил он.
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2021-05-26T10:46
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