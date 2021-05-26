https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733932771.html

Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику

Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии изменили тактику

Недоброжелатели Белоруссии извне и внутри страны перешли от организации бунтов к "этапу удушения", заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:46

2021-05-26T10:46

2021-05-26T11:53

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Недоброжелатели Белоруссии извне и внутри страны перешли от организации бунтов к "этапу удушения", заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко."Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Такое заявление глава государства сделал на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.Лукашенко отметил, что, как и прогнозировалось, недоброжелатели извне и внутри Белоруссии "изменили методы атаки на государство". "Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - заявил он.

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

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"Это гибридная война" – Лукашенко о действиях "врагов извне" Лукашенко: В ближайшее время мы вам представим всё, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные. 2021-05-26T10:46 true PT1M41S

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александр лукашенко, белоруссия, в мире