https://ria.ru/20210526/belavia-1733994824.html

"Белавиа" отменит рейсы в Финляндию и Чехию

"Белавиа" отменит рейсы в Финляндию и Чехию - РИА Новости, 26.05.2021

"Белавиа" отменит рейсы в Финляндию и Чехию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с решениями правительств Финляндии и Чехии отменяет рейсы в эти страны и обратно по 29 октября и 30 июня... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:19

2021-05-26T15:19

2021-05-26T15:26

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с решениями правительств Финляндии и Чехии отменяет рейсы в эти страны и обратно по 29 октября и 30 июня соответственно, сообщила в среду пресс-служба национального перевозчика.Отмечается, что пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/samolet-1733989715.html

https://ria.ru/20210525/britaniya-1733894990.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, финляндия, чехия, белоруссия, в мире