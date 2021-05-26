Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/azerbaydzhan-1734287208.html
В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана
В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана - РИА Новости, 26.05.2021
В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана
Минобороны Азербайджана заявило о периодическом обстреле своих позиций с армянской стороны. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:47
2021-05-26T16:47
ара айвазян
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598877365_0:214:2993:1898_1920x0_80_0_0_c5875bbfc17905ca0826b1ab2eebe7fc.jpg
БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о периодическом обстреле своих позиций с армянской стороны."С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения. Вместе с тем армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша", - заявляет пресс-служба военного ведомства.Минобороны Азербайджана заявило, что "ответный огонь открыт не был, потерь нет".Во вторник минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате обстрелов с азербайджанской стороны на приграничном участке близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Позже ведомство опровергло слухи об обстрелах рядом с городом Сисиан Сюникской области, расположенным на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона также заявила, что не открывала огонь в направлении Армении.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598877365_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_08964612d4d4dcc41d4db95a7e5c1c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ара айвазян, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана

16:47 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе
Военнослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о периодическом обстреле своих позиций с армянской стороны.
"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения. Вместе с тем армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша", - заявляет пресс-служба военного ведомства.
Военнослужащие Азербайджана осматривают трофейную военную технику армии Армении, захваченную в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан
Минобороны Азербайджана заявило, что "ответный огонь открыт не был, потерь нет".
Во вторник минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате обстрелов с азербайджанской стороны на приграничном участке близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Позже ведомство опровергло слухи об обстрелах рядом с городом Сисиан Сюникской области, расположенным на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона также заявила, что не открывала огонь в направлении Армении.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе
19 мая, 13:17Сказано в эфире
"Этого не избежать". Эксперт о демаркации границы Армении и Азербайджана
 
Ара АйвазянНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния