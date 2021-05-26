В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе
БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о периодическом обстреле своих позиций с армянской стороны.
"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения. Вместе с тем армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша", - заявляет пресс-служба военного ведомства.
Минобороны Азербайджана заявило, что "ответный огонь открыт не был, потерь нет".
Во вторник минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате обстрелов с азербайджанской стороны на приграничном участке близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Позже ведомство опровергло слухи об обстрелах рядом с городом Сисиан Сюникской области, расположенным на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона также заявила, что не открывала огонь в направлении Армении.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.