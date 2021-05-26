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В Ростове-на-Дону загорелся пассажирский автобус
В Ростове-на-Дону загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 26.05.2021
В Ростове-на-Дону загорелся пассажирский автобус
Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:56
2021-05-26T09:56
2021-05-26T10:52
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.По информации ведомства, около 6 утра в среду в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки загорелся автобус, в этот момент в нем были пассажиры. Люди успели покинуть транспорт до распространения огня."Пострадавших нет, в 6.27 ликвидация (пожара – ред.) Предварительная причина: неисправность узлов механизма транспортного средства", - сообщили в ведомстве.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения правил перевозки пассажиров.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия