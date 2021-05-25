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В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота - РИА Новости, 25.05.2021
В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
Живодеры в селе Тополево Хабаровского края изувечили домашнего кота по кличке Барсик, полиция ищет преступников, сообщила РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:30
2021-05-25T10:30
ирина гусева
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 25 мая - РИА Новости. Живодеры в селе Тополево Хабаровского края изувечили домашнего кота по кличке Барсик, полиция ищет преступников, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева."Заявление поступило в полицию села Тополево, что кот травмирован. Кот приполз домой с повреждениями. Участковый опросил большое число жителей села, прямых каких-то свидетелей издевательства над животным найти не удалось, проверка продолжается и будет длиться еще 10 дней", - рассказала представитель полиции.Владельцы животного - семья пенсионеров, которые живут в частном доме. Они взяли рыжего Барсика еще маленьким котенком. Сейчас ему уже 8 лет. Как рассказал РИА Новости владелец животного Николай Иноземцев, кот любил гулять и всегда возвращался домой. Хозяева забили тревогу, когда он не появился."Барсик приполз домой чуть живой. Отрезали шкуру с него по живому на груди, все ногти ему раздробили, морда обожжена… Какие муки! Садисты! Как можно такое сотворить с животным? Он ведь орал наверняка. В клинике сказали, что это не собака, а человек ножом орудовал", - рассказал пенсионер.Барсик уже неделю находится в ветклинике. Коту ампутировали заднюю лапу. "После клиники придется его еще долечивать, колоть антибиотики, так как раны большие", - добавил он.В зверствах над животным владельцы кота подозревают воспитанников психоневрологического интерната, который находится по соседству с их домом. В бетонном заборе, который разделяет учреждение с домовладением, есть лаз."Под забором в дырку он туда постоянно ходил, я и подумал, что это детдомовцы… Так они и людей могут поубивать. Полной уверенности, конечно, нет. Заявление в полицию написали, пока результатов проверки мы не знаем", - добавил он.В селе Тополево по улице Школьной, 10а располагается отделение соцреабилитации для воспитанников от 4 до 18 лет КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат". Об инциденте с животным его директор в курсе."Возможности делать с котами такое у наших детей нет, потому что они за пределы территории не выходят. Животные по СанПиНам тоже не допускаются на территорию. Это не наши дети - 100%", - заверила РИА Новости директор учреждения Ирина Гусева.
https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html
https://ria.ru/20210428/deputat-1730388435.html
https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html
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60
ирина гусева, хабаровский край

В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота

10:30 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 25 мая - РИА Новости. Живодеры в селе Тополево Хабаровского края изувечили домашнего кота по кличке Барсик, полиция ищет преступников, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева.
"Заявление поступило в полицию села Тополево, что кот травмирован. Кот приполз домой с повреждениями. Участковый опросил большое число жителей села, прямых каких-то свидетелей издевательства над животным найти не удалось, проверка продолжается и будет длиться еще 10 дней", - рассказала представитель полиции.
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Владельцы животного - семья пенсионеров, которые живут в частном доме. Они взяли рыжего Барсика еще маленьким котенком. Сейчас ему уже 8 лет. Как рассказал РИА Новости владелец животного Николай Иноземцев, кот любил гулять и всегда возвращался домой. Хозяева забили тревогу, когда он не появился.
"Барсик приполз домой чуть живой. Отрезали шкуру с него по живому на груди, все ногти ему раздробили, морда обожжена… Какие муки! Садисты! Как можно такое сотворить с животным? Он ведь орал наверняка. В клинике сказали, что это не собака, а человек ножом орудовал", - рассказал пенсионер.
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Барсик уже неделю находится в ветклинике. Коту ампутировали заднюю лапу. "После клиники придется его еще долечивать, колоть антибиотики, так как раны большие", - добавил он.
В зверствах над животным владельцы кота подозревают воспитанников психоневрологического интерната, который находится по соседству с их домом. В бетонном заборе, который разделяет учреждение с домовладением, есть лаз.
"Под забором в дырку он туда постоянно ходил, я и подумал, что это детдомовцы… Так они и людей могут поубивать. Полной уверенности, конечно, нет. Заявление в полицию написали, пока результатов проверки мы не знаем", - добавил он.
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29 марта, 15:40
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В селе Тополево по улице Школьной, 10а располагается отделение соцреабилитации для воспитанников от 4 до 18 лет КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат". Об инциденте с животным его директор в курсе.
"Возможности делать с котами такое у наших детей нет, потому что они за пределы территории не выходят. Животные по СанПиНам тоже не допускаются на территорию. Это не наши дети - 100%", - заверила РИА Новости директор учреждения Ирина Гусева.
 
Ирина ГусеваХабаровский край
 
 
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