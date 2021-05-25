https://ria.ru/20210525/zevota-1733755942.html
Невролог назвал необычный предвестник инфаркта
Невролог назвал необычный предвестник инфаркта - РИА Новости, 25.05.2021
Невролог назвал необычный предвестник инфаркта
Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:23
2021-05-25T06:23
2021-05-25T10:41
александр евдокимов
россия
инфаркты
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.Тех, кто стал замечать за собой зевоту слишком часто, он призывает не откладывать визит к врачу.В таких случаях, по его мнению, следует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха. При этом Евдокимов подчеркнул, что если человек зевает после плотного обеда, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.
https://ria.ru/20210518/zvon-1732729405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_236:0:4048:2859_1920x0_80_0_0_0f7d2dbacad450516a879b3344e3cafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр евдокимов, россия, инфаркты, здоровье, общество