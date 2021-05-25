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Невролог назвал необычный предвестник инфаркта
Невролог назвал необычный предвестник инфаркта - РИА Новости, 25.05.2021
Невролог назвал необычный предвестник инфаркта
Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:23
2021-05-25T10:41
александр евдокимов
россия
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.Тех, кто стал замечать за собой зевоту слишком часто, он призывает не откладывать визит к врачу.В таких случаях, по его мнению, следует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха. При этом Евдокимов подчеркнул, что если человек зевает после плотного обеда, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.
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александр евдокимов, россия, инфаркты, здоровье, общество

Невролог назвал необычный предвестник инфаркта

06:23 25.05.2021 (обновлено: 10:41 25.05.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.
Тех, кто стал замечать за собой зевоту слишком часто, он призывает не откладывать визит к врачу.

"Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. <…> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния", — сказал Евдокимов.

В таких случаях, по его мнению, следует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха.
При этом Евдокимов подчеркнул, что если человек зевает после плотного обеда, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.
Проверка слуха - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 02:28
Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
 
Александр ЕвдокимовРоссияинфарктыЗдоровьеОбщество
 
 
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