https://ria.ru/20210525/zevota-1733755942.html

Невролог назвал необычный предвестник инфаркта

Невролог назвал необычный предвестник инфаркта - РИА Новости, 25.05.2021

Невролог назвал необычный предвестник инфаркта

Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T06:23

2021-05-25T06:23

2021-05-25T10:41

александр евдокимов

россия

инфаркты

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.Тех, кто стал замечать за собой зевоту слишком часто, он призывает не откладывать визит к врачу.В таких случаях, по его мнению, следует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха. При этом Евдокимов подчеркнул, что если человек зевает после плотного обеда, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.

https://ria.ru/20210518/zvon-1732729405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр евдокимов, россия, инфаркты, здоровье, общество