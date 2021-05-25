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Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил
Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил - РИА Новости, 25.05.2021
Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об "основах... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:49
2021-05-25T15:50
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
безопасность
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об "основах национального сопротивления", сообщается во вторник на сайте украинского парламента.Законопроекты "об основах национального сопротивления" и "о внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины "Об основах национального сопротивления" зарегистрированы на сайте Рады.Ранее власти Украины увеличили расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Этот показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.Украинский президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил на 4,4%, до 261 тысячи человек, следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины во вторник.В законопроекте отмечается, что в особый период численность вооруженных сил увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента Украины о мобилизации.Согласно действующему закону, сейчас численность ВС Украины составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, безопасность, в мире

Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил

13:49 25.05.2021 (обновлено: 15:50 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об "основах национального сопротивления", сообщается во вторник на сайте украинского парламента.
Законопроекты "об основах национального сопротивления" и "о внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины "Об основах национального сопротивления" зарегистрированы на сайте Рады.
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Украинский президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил на 4,4%, до 261 тысячи человек, следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины во вторник.
"Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих", - говорится в документе.
В законопроекте отмечается, что в особый период численность вооруженных сил увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента Украины о мобилизации.
Согласно действующему закону, сейчас численность ВС Украины составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
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