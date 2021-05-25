https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html

"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию

"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию - РИА Новости, 25.05.2021

"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию

Читатели портала Yahoo News Japan возмутились из-за российских учений в Арктике. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T05:59

2021-05-25T05:59

2021-05-25T07:07

россия

арктика

япония

в мире

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"С ней надо покончить": японцы призвали "ликвидировать" Россию

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan возмутились из-за российских учений в Арктике.На сайте появилась статья, посвященная маневрам российских ВМФ в арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, новейшим российским вооружениям, а также Северному морскому пути.Некоторые из читателей решили, что Россия якобы готовит нападение на Японию."Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию", — высказался Amuwe."Северный морской путь — это не собственность России. Если она будет предъявлять претензии, Япония должна ответить ограничением прохождения по Восточному проходу. Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно", — предложил в качестве ответной меры Yaf."Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане", — отметил Dto.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaponiya-1730855472.html

https://ria.ru/20210524/kurily-1733584485.html

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россия, арктика, япония, в мире