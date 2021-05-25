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"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию
"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию - РИА Новости, 25.05.2021
"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию
Читатели портала Yahoo News Japan возмутились из-за российских учений в Арктике. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T05:59
2021-05-25T07:07
россия
арктика
япония
в мире
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"С ней надо покончить": японцы призвали "ликвидировать" Россию
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan возмутились из-за российских учений в Арктике.На сайте появилась статья, посвященная маневрам российских ВМФ в арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, новейшим российским вооружениям, а также Северному морскому пути.Некоторые из читателей решили, что Россия якобы готовит нападение на Японию."Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию", — высказался Amuwe."Северный морской путь — это не собственность России. Если она будет предъявлять претензии, Япония должна ответить ограничением прохождения по Восточному проходу. Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно", — предложил в качестве ответной меры Yaf."Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане", — отметил Dto.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, арктика, япония, в мире

"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию

05:59 25.05.2021 (обновлено: 07:07 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМоряки на палубе учебного корабля Морских сил самообороны Японии "Касима" во время швартовки на 33-м причале Корабельной набережной города Владивостока. 14 октября 2017
Моряки на палубе учебного корабля Морских сил самообороны Японии Касима во время швартовки на 33-м причале Корабельной набережной города Владивостока. 14 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan возмутились из-за российских учений в Арктике.
На сайте появилась статья, посвященная маневрам российских ВМФ в арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, новейшим российским вооружениям, а также Северному морскому пути.
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Некоторые из читателей решили, что Россия якобы готовит нападение на Японию.
"Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию", — высказался Amuwe.
"Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно", — призвал к решительным действиям пользователь Kirk.
"Северный морской путь — это не собственность России. Если она будет предъявлять претензии, Япония должна ответить ограничением прохождения по Восточному проходу. Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно", — предложил в качестве ответной меры Yaf.
"Что означает сильная держава? Это просто желание захватить чужое. Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг", — добавил Xyz.
"Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане", — отметил Dto.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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