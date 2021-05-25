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Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов - РИА Новости, 25.05.2021
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе, сообщает... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:16
2021-05-25T20:16
2021-05-25T20:16
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что во вторник в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года."Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением", - говорится в сообщении.Добавляется, что следующий раунд консультаций с США по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе намечен на 2022 год.
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