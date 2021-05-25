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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова - РИА Новости, 25.05.2021

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова

4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председателя правления фонда "Русский мир", доктора исторических наук Вячеслава НИКОНОВА.

2021-05-25T15:33

2021-05-25T15:33

2021-05-25T15:33

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Задать вопрос6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В рамках мероприятия будет представлена новая книга Вячеслава Никонова "Пушкин. Болдинские осени", а также пойдет речь о работе фонда "Русский мир" по продвижению русского языка и программ его изучения за рубежом.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы