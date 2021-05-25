Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председателя правления фонда "Русский мир", доктора исторических наук Вячеслава НИКОНОВА.
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6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В рамках мероприятия будет представлена новая книга Вячеслава Никонова "Пушкин. Болдинские осени", а также пойдет речь о работе фонда "Русский мир" по продвижению русского языка и программ его изучения за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В рамках мероприятия будет представлена новая книга Вячеслава Никонова "Пушкин. Болдинские осени", а также пойдет речь о работе фонда "Русский мир" по продвижению русского языка и программ его изучения за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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