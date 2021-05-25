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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова - РИА Новости, 25.05.2021
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председателя правления фонда "Русский мир", доктора исторических наук Вячеслава НИКОНОВА.
2021-05-25T15:33
2021-05-25T15:33
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Задать вопрос6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В рамках мероприятия будет представлена новая книга Вячеслава Никонова "Пушкин. Болдинские осени", а также пойдет речь о работе фонда "Русский мир" по продвижению русского языка и программ его изучения за рубежом.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД Вячеслава Никонова

15:33 25.05.2021
 
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4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председателя правления фонда "Русский мир", доктора исторических наук Вячеслава НИКОНОВА.
Задать вопрос

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В рамках мероприятия будет представлена новая книга Вячеслава Никонова "Пушкин. Болдинские осени", а также пойдет речь о работе фонда "Русский мир" по продвижению русского языка и программ его изучения за рубежом.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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