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В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена
В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена
Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран - пока есть осторожный... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:19
2021-05-25T18:25
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран - пока есть осторожный оптимизм, хотя говорить о "перезагрузке 2.0" в отношениях пока рано, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве дает шанс на начало нормального диалога между двумя ведущими ядерными державами на планете", - сказал Слуцкий журналистам.Он отметил, что на повестке дня - вопросы стратегической стабильности, борьбы с коронавирусной инфекцией и урегулирование региональных конфликтов, то есть "все те сферы, где Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества"."Конечно, мы не говорим сейчас о перезагрузке 2.0, но поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо, прежде всего, с точки зрения международной безопасности. Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров", - отметил глава думского комитета.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена

18:19 25.05.2021 (обновлено: 18:25 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран - пока есть осторожный оптимизм, хотя говорить о "перезагрузке 2.0" в отношениях пока рано, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве дает шанс на начало нормального диалога между двумя ведущими ядерными державами на планете", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что на повестке дня - вопросы стратегической стабильности, борьбы с коронавирусной инфекцией и урегулирование региональных конфликтов, то есть "все те сферы, где Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
"Конечно, мы не говорим сейчас о перезагрузке 2.0, но поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо, прежде всего, с точки зрения международной безопасности. Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров", - отметил глава думского комитета.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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