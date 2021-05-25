https://ria.ru/20210525/vstrecha-1733874420.html

В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена

В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021

В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена

Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран - пока есть осторожный... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:19

2021-05-25T18:19

2021-05-25T18:25

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран - пока есть осторожный оптимизм, хотя говорить о "перезагрузке 2.0" в отношениях пока рано, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве дает шанс на начало нормального диалога между двумя ведущими ядерными державами на планете", - сказал Слуцкий журналистам.Он отметил, что на повестке дня - вопросы стратегической стабильности, борьбы с коронавирусной инфекцией и урегулирование региональных конфликтов, то есть "все те сферы, где Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества"."Конечно, мы не говорим сейчас о перезагрузке 2.0, но поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо, прежде всего, с точки зрения международной безопасности. Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров", - отметил глава думского комитета.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире