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ГД в I чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии во Второй мировой

ГД в I чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии во Второй мировой - РИА Новости, 25.05.2021

ГД в I чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии во Второй мировой

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:30

2021-05-25T17:30

2021-05-25T17:32

россия

александр жуков

елена ямпольская

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.Проект закона внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.Изменения предлагаются в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".Так, в закон вводится новая статья, которой запрещается в публичном выступлении, СМИ, интернете "отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии"."Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", - отмечают авторы проекта.Они уверены в необходимости "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе". Эта инициатива поможет "не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц"."Законопроект в целом направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества", - говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20210518/putin-1732764327.html

https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716885.html

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россия, александр жуков, елена ямпольская, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, алексей пушков, германия, ссср, в мире