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МИД заявил о "вакцинных войнах" против России

МИД заявил о "вакцинных войнах" против России - РИА Новости, 25.05.2021

МИД заявил о "вакцинных войнах" против России

В Москве не сомневаются, что в мире ведутся "вакцинные войны", в том числе и против РФ, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:41

2021-05-25T10:41

2021-05-25T10:41

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве не сомневаются, что в мире ведутся "вакцинные войны", в том числе и против РФ, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про вакцинные войны. Можно было бы с этим согласиться с одной только оговоркой: эти вакцинные войны если и ведутся, то против нас. Бесконечный поток лжи и дезинформации", - сказала Захарова в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

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россия, мария захарова, youtube, москва, в мире