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Липецкая область
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Липецкие власти заботятся о чистоте водоемов
Липецкие власти заботятся о чистоте водоемов - РИА Новости, 25.05.2021
Липецкие власти заботятся о чистоте водоемов
Власти Липецкой области выделили более 300 миллионов рублей с 2018 по 2020 год на восстановление рек и искусственных водоемов в рамках нацпроекта "Экология",... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:50
2021-05-25T20:50
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили более 300 миллионов рублей с 2018 по 2020 год на восстановление рек и искусственных водоемов в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что 48 миллионов рублей от общей суммы выделены из областного бюджета на проведение 10 капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, установку границы береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос. Более 36 миллионов региональных рублей направлены на расчистку прудов и водохранилищ. Остальные 248 миллионов рублей из федерального бюджета пошли на расчистку 20 километров рек Воронеж и Ягодная ряса, протекающих на территории региона.Глава региона отметил, что работа по расчистке природных водоемов продолжается. За счет областных средств администрацией Липецкой области разработаны проектные документации на расчистку русел рек Дон и Сосна и внесены предложения в Дорожную карту федерального проекта "Дон" с комплексом мероприятий по расчистке водных объектов и реконструкции очистных сооружений для реализации в 2021 – 2030 годах.
https://ria.ru/20210524/spasateli-1733642237.html
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Липецкие власти заботятся о чистоте водоемов

20:50 25.05.2021
 
© РИА Новости / Мария ВащукЖители Липецкой области очистили семьдесят километров берегов рек
Жители Липецкой области очистили семьдесят километров берегов рек - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили более 300 миллионов рублей с 2018 по 2020 год на восстановление рек и искусственных водоемов в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что 48 миллионов рублей от общей суммы выделены из областного бюджета на проведение 10 капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, установку границы береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос. Более 36 миллионов региональных рублей направлены на расчистку прудов и водохранилищ. Остальные 248 миллионов рублей из федерального бюджета пошли на расчистку 20 километров рек Воронеж и Ягодная ряса, протекающих на территории региона.
"Проведенные мероприятия позволили нам улучшить не только состояние самих рек, но экологические условия проживания 24 тысяч жителей, живущих на их берегах. У нас значительно уменьшилось количество жалоб", - сказал Артамонов.
Глава региона отметил, что работа по расчистке природных водоемов продолжается. За счет областных средств администрацией Липецкой области разработаны проектные документации на расчистку русел рек Дон и Сосна и внесены предложения в Дорожную карту федерального проекта "Дон" с комплексом мероприятий по расчистке водных объектов и реконструкции очистных сооружений для реализации в 2021 – 2030 годах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 13:47Липецкая область
Новые общественные спасательные посты откроются на липецких водоемах
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
 
 
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