https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733885831.html

Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок

Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок - РИА Новости, 25.05.2021

Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:20

2021-05-25T19:20

2021-05-25T22:46

правительство рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации.Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Предлагаемые изменения позволят закупать профилактические препараты против коронавируса за счет федерального бюджета.Как указано в пояснительной записке к документу, Минздрав считает необходимым вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения России для "уверенного контроля за эпидемическим процессом и ситуации по заболеваемости" COVID-19.Отмечается, что для исполнения закона в случае его принятия и вступления в силу на закупку вакцин до конца года потребуется дополнительно 26,45 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733854756.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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