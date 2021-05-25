https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733885831.html
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок - РИА Новости, 25.05.2021
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок
Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:20
2021-05-25T19:20
2021-05-25T22:46
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации.Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Предлагаемые изменения позволят закупать профилактические препараты против коронавируса за счет федерального бюджета.Как указано в пояснительной записке к документу, Минздрав считает необходимым вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения России для "уверенного контроля за эпидемическим процессом и ситуации по заболеваемости" COVID-19.Отмечается, что для исполнения закона в случае его принятия и вступления в силу на закупку вакцин до конца года потребуется дополнительно 26,45 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733854756.html
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правительство рф, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, общество