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Распространение коронавируса
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Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок - РИА Новости, 25.05.2021
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок
Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:20
2021-05-25T22:46
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации.Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Предлагаемые изменения позволят закупать профилактические препараты против коронавируса за счет федерального бюджета.Как указано в пояснительной записке к документу, Минздрав считает необходимым вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения России для "уверенного контроля за эпидемическим процессом и ситуации по заболеваемости" COVID-19.Отмечается, что для исполнения закона в случае его принятия и вступления в силу на закупку вакцин до конца года потребуется дополнительно 26,45 миллиарда рублей.
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правительство рф, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, общество

Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок

19:20 25.05.2021 (обновлено: 22:46 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации.
Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
Предлагаемые изменения позволят закупать профилактические препараты против коронавируса за счет федерального бюджета.
Как указано в пояснительной записке к документу, Минздрав считает необходимым вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения России для "уверенного контроля за эпидемическим процессом и ситуации по заболеваемости" COVID-19.
Отмечается, что для исполнения закона в случае его принятия и вступления в силу на закупку вакцин до конца года потребуется дополнительно 26,45 миллиарда рублей.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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