https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733813956.html

Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса

Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021

Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что такая возможность есть сейчас не во всех странах. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:44

2021-05-25T13:44

2021-05-25T13:44

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

элла памфилова

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что такая возможность есть сейчас не во всех странах."Это очень важно, я на каждом заседании неустанно повторяю свою просьбу к нашим коллегам в регионах вести разъяснительную работу, в том числе среди наших членов комиссий, поскольку они много контактируют с людьми, воспользоваться той возможностью, которой нет в подавляющем большинстве стран мира. Там борются за эти прививки, в очереди стоят, а мы здесь уговариваем. Так что в целях обеспечения здоровья своего собственного, своей семьи, своих пожилых родителей, конечно, надо этим воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник.Она напомнила, что и сама сделала прививку от коронавируса."Прекрасно сделала прививку, и большинство у нас, и Николай Иванович (Булаев - зампред ЦИК) тоже. Просто это позволило нам все эти месяцы, вращаясь в большом количестве людей, выдерживать. Я прошу к этому очень серьезно отнестись", - добавила Памфилова.Ранее она сообщала, что привилась вакциной от "Вектора".

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/mid-1733786618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsina-1733780441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, элла памфилова, общество