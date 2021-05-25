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Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса
Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021
Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса
Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что такая возможность есть сейчас не во всех странах. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:44
2021-05-25T13:44
2021-05-25T13:44
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
элла памфилова
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что такая возможность есть сейчас не во всех странах."Это очень важно, я на каждом заседании неустанно повторяю свою просьбу к нашим коллегам в регионах вести разъяснительную работу, в том числе среди наших членов комиссий, поскольку они много контактируют с людьми, воспользоваться той возможностью, которой нет в подавляющем большинстве стран мира. Там борются за эти прививки, в очереди стоят, а мы здесь уговариваем. Так что в целях обеспечения здоровья своего собственного, своей семьи, своих пожилых родителей, конечно, надо этим воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник.Она напомнила, что и сама сделала прививку от коронавируса."Прекрасно сделала прививку, и большинство у нас, и Николай Иванович (Булаев - зампред ЦИК) тоже. Просто это позволило нам все эти месяцы, вращаясь в большом количестве людей, выдерживать. Я прошу к этому очень серьезно отнестись", - добавила Памфилова.Ранее она сообщала, что привилась вакциной от "Вектора".
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/mid-1733786618.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, элла памфилова, общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что такая возможность есть сейчас не во всех странах.
"Это очень важно, я на каждом заседании неустанно повторяю свою просьбу к нашим коллегам в регионах вести разъяснительную работу, в том числе среди наших членов комиссий, поскольку они много контактируют с людьми, воспользоваться той возможностью, которой нет в подавляющем большинстве стран мира. Там борются за эти прививки, в очереди стоят, а мы здесь уговариваем. Так что в целях обеспечения здоровья своего собственного, своей семьи, своих пожилых родителей, конечно, надо этим воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник.
Она напомнила, что и сама сделала прививку от коронавируса.
"Прекрасно сделала прививку, и большинство у нас, и Николай Иванович (Булаев - зампред ЦИК) тоже. Просто это позволило нам все эти месяцы, вращаясь в большом количестве людей, выдерживать. Я прошу к этому очень серьезно отнестись", - добавила Памфилова.
Ранее она сообщала, что привилась вакциной от "Вектора".