Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации" - сказал он в рамках заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Новак отметил, что российская вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19. Он добавил, что на данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.