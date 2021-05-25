https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733823814.html

Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"

Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V" - РИА Новости, 25.05.2021

Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"

Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:27

2021-05-25T14:27

2021-05-25T14:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

александр новак

саудовская аравия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак отметил, что российская вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19. Он добавил, что на данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210524/sputnik-1733664667.html

россия

саудовская аравия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, саудовская аравия