Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733823814.html
Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"
Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V" - РИА Новости, 25.05.2021
Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"
Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:27
2021-05-25T14:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
александр новак
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак отметил, что российская вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19. Он добавил, что на данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210524/sputnik-1733664667.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eab52d0a652b5c417bf610726a255e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, саудовская аравия

Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать "Спутник V"

14:27 25.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V", а также готова заключить контракты на ее поставку в королевство, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации" - сказал он в рамках заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Новак отметил, что российская вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19. Он добавил, что на данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 15:09Распространение коронавируса
В Аргентине доказали эффективность "Спутника V" против новых штаммов
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр НовакСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния