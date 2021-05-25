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Распространение коронавируса
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В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных - РИА Новости, 25.05.2021
В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
Цена на российскую вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных "Карнивак-Ков" снижена до 500 рублей из-за высокого спроса и роста... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:05
2021-05-25T10:05
распространение коронавируса
россия
юлия мелано
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Цена на российскую вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных "Карнивак-Ков" снижена до 500 рублей из-за высокого спроса и роста объемов производства, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (создатель вакцины) снизил цену на препарат по инициативе руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, сказала Мелано. "Снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса, а соответственно, объемов производства вакцины", - отметила она.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.Основанием для разработки вакцины послужило создание инструмента защиты как для человека, так и для предупреждения циркуляции вируса в дикой фауне. Предельный объем производства вакцины на базе "ВНИИЗЖ" составляет 3 миллиона доз в месяц, сообщала Мелано на прошлой неделе.
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россия, юлия мелано, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных

10:05 25.05.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Цена на российскую вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных "Карнивак-Ков" снижена до 500 рублей из-за высокого спроса и роста объемов производства, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%", - сообщила Мелано, напомнив, что предусмотрена двукратная вакцинация.
ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (создатель вакцины) снизил цену на препарат по инициативе руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, сказала Мелано. "Снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса, а соответственно, объемов производства вакцины", - отметила она.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.
Основанием для разработки вакцины послужило создание инструмента защиты как для человека, так и для предупреждения циркуляции вируса в дикой фауне. Предельный объем производства вакцины на базе "ВНИИЗЖ" составляет 3 миллиона доз в месяц, сообщала Мелано на прошлой неделе.
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Распространение коронавирусаРоссияЮлия МеланоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
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