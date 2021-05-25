https://ria.ru/20210525/vakansii-1733826722.html

Руденя: в Верхневолжье летом созданы 6 тысяч вакансий для подростков

Руденя: в Верхневолжье летом созданы 6 тысяч вакансий для подростков - РИА Новости, 25.05.2021

Руденя: в Верхневолжье летом созданы 6 тысяч вакансий для подростков

На предприятиях Тверской области этим летом будут созданы 5,9 тысяч вакансий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:39

2021-05-25T14:39

2021-05-25T14:39

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 25 мая – РИА Новости. На предприятиях Тверской области этим летом будут созданы 5,9 тысяч вакансий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы занятости ребят в период каникул обсуждался во вторник на заседании областного правительства.."Всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя.В летнее время в Верхневолжье подростки смогут найти работу по таким специальностям как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, швея, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и другим. В области в целях стимулирования трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет по инициативе губернатора введена компенсация работодателям 50% затрат на их заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете 2021 года заложены 6,6 миллиона рублей. В пресс- службе напомнили, что в прошлом году в Верхневолжье временную работу получили 5,3 тысячи ребят, из которых 61% был трудоустроен в сфере образования, 11,8% – в сфере культуры, спорта и досуга. Кроме того, школьники смогли получить свой первый опыт работы в таких отраслях как ЖКХ, муниципальное управление, сельское хозяйство, рекламная деятельность и других, отметили в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20210520/ryba-1733157967.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, общество