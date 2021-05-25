https://ria.ru/20210525/ukraina-1733826085.html

На Украине вскармливается милитаристский режим, заявила Захарова

На Украине вскармливается милитаристский режим, заявила Захарова - РИА Новости, 25.05.2021

На Украине вскармливается милитаристский режим, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение президента Украины увеличить численность ВС страны, заявила, что таким образом "в центре... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:35

2021-05-25T14:35

2021-05-25T14:40

мария захарова

верховная рада украины

владимир зеленский

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение президента Украины увеличить численность ВС страны, заявила, что таким образом "в центре Европы вскармливается милитаристский режим".Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об "основах национального сопротивления".Ранее власти Украины увеличили расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Этот показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

европа

украина

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мария захарова, верховная рада украины, владимир зеленский, европа, украина, в мире