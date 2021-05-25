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https://ria.ru/20210525/ukraina-1733783944.html
В СНБО Украины назвали Лукашенко ответственным за посадку борта Ryanair
В СНБО Украины назвали Лукашенко ответственным за посадку борта Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021
В СНБО Украины назвали Лукашенко ответственным за посадку борта Ryanair
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что решение посадить самолет Ryanair в Минске было "продуманной... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:23
2021-05-25T12:03
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
белоруссия
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что решение посадить самолет Ryanair в Минске было "продуманной спецоперацией", ответственность за которую полностью несет президент Белоруссии Александр Лукашенко.Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - написал Данилов в Facebook.Он добавил, что на Украине с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Белоруссии и солидарны с белорусским народом "в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости"."Авантюристические решения, которые принимаются в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), украинского Boeing 737 под Тегераном (2020)... Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - считает Данилов. Он также заявил, что поручение президента Владимира Зеленского проработать решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией обусловлено интересами нацбезопасности.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/samolet-1733778255.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, украина, происшествия, в мире

В СНБО Украины назвали Лукашенко ответственным за посадку борта Ryanair

11:23 25.05.2021 (обновлено: 12:03 25.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что решение посадить самолет Ryanair в Минске было "продуманной спецоперацией", ответственность за которую полностью несет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
10:52
В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - написал Данилов в Facebook.
Он добавил, что на Украине с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Белоруссии и солидарны с белорусским народом "в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости".
"Авантюристические решения, которые принимаются в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), украинского Boeing 737 под Тегераном (2020)... Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - считает Данилов. Он также заявил, что поручение президента Владимира Зеленского проработать решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией обусловлено интересами нацбезопасности.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
03:04
"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскБелоруссияУкраинаПроисшествияВ мире
 
 
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