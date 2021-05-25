https://ria.ru/20210525/tuapse-1733780114.html

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 25.05.2021

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов

В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берегов города ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия, сообщило ГУ МЧС по РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:04

2021-05-25T11:04

2021-05-25T14:55

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

черное море

туапсе

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берегов города ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве рассказали, что вчера при обследовании акватории Черного моря обнаружили нефтесодержащую жидкость.Как рассказали в мэрии города, первое обнаруженное пятно удалось убрать, обработав сорбентом. Также водолазы нашли два места слабого вытекания нефтепродуктов из глубоководного канализационного коллектора.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уточнила, что в воду попала тонна жидкости. Специалисты зафиксировали остаточное загрязнение.По данным ГУ МЧС, во вторник по состоянию на 07:00 по московскому времени продолжаются работы по абсорбции морской акватории и береговой линии на четырех участках. На месте находится опергруппа регионального главка спасательной службы.Использовать боновые ограждения, по мнению специалистов, нецелесообразно из-за погоды.Кроме того, сотрудники Росприроднадзора взяли пробы на проведение анализов содержания ПДК в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены. При помощи беспилотников ведется мониторинг акватории загрязненных участков.По словам Радионовой, виновником сброса нефтепродуктов в Черное море может быть не местный водоканал, а предприятие, которое незаконно врезалось в сток или по санкционированному стоку слило жидкость.Позднее в оперштабе рассказали, что разлив локализовали. Масляные пятна обрабатывают абсорбентами. Специалистам также предстоит установить, как жидкость попала в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.Прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.

https://ria.ru/20210411/mazut-1727800294.html

черное море

туапсе

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разлив нефтепродуктов у берегов Туапсе В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берегов города ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия. Накануне, 24 мая, при обследовании акватории Черного моря в 790 метрах от берега обнаружили нефтесодержащую жидкость. 2021-05-25T11:04 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), черное море, туапсе, краснодарский край, происшествия