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ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе
ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2021
ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе
ЦИК РФ прорабатывает вопрос голосования живущих на Донбассе россиян на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:55
2021-05-25T15:54
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донбасс
элла памфилова
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общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЦИК РФ прорабатывает вопрос голосования живущих на Донбассе россиян на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что живущие на Донбассе россияне могут приехать и проголосовать на участках в Ростовской области"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции, технологическая сложность в том, что есть трудности с регистрацией", - пояснила Памфилова.На портале Госуслуг, позволяющем воспользоваться различными сервисами, в том числе и связанными с выборами, гражданам нужно ввести место регистрации, отметила председатель ЦИК."Поскольку вот здесь есть проблема, сейчас мы рассматриваем, как ее решить", - подчеркнула она.В Ростовской области также по решению ЦИК в этом году пройдет дистанционное электронное голосование.
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россия, донбасс, элла памфилова, цик рф, общество

ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе

14:55 25.05.2021 (обновлено: 15:54 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму
Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия, выдвигаемых на выборы в Госдуму - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЦИК РФ прорабатывает вопрос голосования живущих на Донбассе россиян на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"С учётом того, что предложений очень много, и мы не можем игнорировать мнение граждан, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой есть", - сказала Памфилова журналистам.

Она напомнила, что живущие на Донбассе россияне могут приехать и проголосовать на участках в Ростовской области
"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции, технологическая сложность в том, что есть трудности с регистрацией", - пояснила Памфилова.
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На портале Госуслуг, позволяющем воспользоваться различными сервисами, в том числе и связанными с выборами, гражданам нужно ввести место регистрации, отметила председатель ЦИК.
"Поскольку вот здесь есть проблема, сейчас мы рассматриваем, как ее решить", - подчеркнула она.
В Ростовской области также по решению ЦИК в этом году пройдет дистанционное электронное голосование.
 
РоссияДонбассЭлла ПамфиловаЦИК РФОбщество
 
 
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