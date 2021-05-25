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ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе

ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2021

ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе

ЦИК РФ прорабатывает вопрос голосования живущих на Донбассе россиян на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:55

2021-05-25T14:55

2021-05-25T15:54

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элла памфилова

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЦИК РФ прорабатывает вопрос голосования живущих на Донбассе россиян на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что живущие на Донбассе россияне могут приехать и проголосовать на участках в Ростовской области"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции, технологическая сложность в том, что есть трудности с регистрацией", - пояснила Памфилова.На портале Госуслуг, позволяющем воспользоваться различными сервисами, в том числе и связанными с выборами, гражданам нужно ввести место регистрации, отметила председатель ЦИК."Поскольку вот здесь есть проблема, сейчас мы рассматриваем, как ее решить", - подчеркнула она.В Ростовской области также по решению ЦИК в этом году пройдет дистанционное электронное голосование.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

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россия, донбасс, элла памфилова, цик рф, общество