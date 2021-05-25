Тихановская опасается, что против Протасевича применят "сыворотку правды"
11:24 25.05.2021 (обновлено: 11:48 25.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
РИМ, 25 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что против задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича применят "сыворотку правды", чтобы получить "признание" в любых действиях.
"Сывороткой правды" называют зачастую используемые спецслужбами психотропные препараты, которые заставляют человека не лгать.
"Учитывая, что Роман стал личным врагом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить. Как он это сделает? Заключенные становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до "сывороток правды" - химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке", - высказала Тихановская свои опасения в интервью итальянской газете la Repubblica.
В интервью итальянской газете la Repubblica Тихановская также заявила, что точных данных у нее нет, но предположила, что за посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого был Протасевич, может стоять российская ФСБ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.