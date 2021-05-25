https://ria.ru/20210525/tatarstan-1733886613.html

Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане

Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане - РИА Новости, 25.05.2021

Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане

Более 183 тысяч детей и подростков нынешнем летом отправятся в лагеря Татарстана на отдых, из бюджета республики для этого выделено более 1,6 миллиарда рублей,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:33

2021-05-25T19:33

2021-05-25T19:33

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg

КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Более 183 тысяч детей и подростков нынешнем летом отправятся в лагеря Татарстана на отдых, из бюджета республики для этого выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов."В летний каникулярный период запланирован отдых 183,6 тысячи детей в 1,6 тысячи организаций. Формы отдыха различные. Из них 114,5 тысячи детей отдохнут в 169 загородных оздоровительных организациях, что составляет 62% от летнего планового объема", - сказал Фаттахов на брифинге.По информации министра, Татарстан – один из немногих регионов, где отдых в загородных оздоровительных лагерях превышает отдых детей в пришкольных лагерях.Фаттахов отметил, что в рамках программы летнего отдыха детей 55,7 тысячи путевок в полном объеме будут обеспечены за счет средств бюджета республики, это 30% от всех путёвок, которые направляются на летнюю оздоровительную кампанию. На эти цели бюджет республики выделит 564,4 миллиона рублей. На оздоровление 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет направлено 212,7 миллиона рублей. В пяти лагерях на Черноморском побережье с обеспечением всех мер безопасности в этом году смогут отдохнуть 3,2 тысячи детей."В 2021 году финансирование оздоровительной кампании из бюджета республики запланировано в объеме более 1,6 миллиарда рублей, что почти на 49 миллионов рублей больше, чем в 2020 году. Это один из самых высоких уровней финансирования летнего отдыха по стране", - отметил Фаттахов.Бюджетная стоимость путевок, как уточнил министр, варьируется от 7,6 тысячи рублей до 17,9 тысячи рублей за смену в лагере с профильными программами и тематической направленностью. Родительский взнос в зависимости от вида и продолжительности отдыха составляет от 2,3 тысячи рублей до 13 тысяч рублей.Фаттахов также добавил, что Татарстан присоединился к программе по стимулированию доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году. В рамках федеральной программы родители смогут возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. На сегодняшний день три туроператора от республики прошли основные этапы подготовки к участию в программе, семь республиканских, 16 муниципальных лагерей, 15 лагерей предприятий и организаций на стадии заключения договора с туристическим агентствами.

https://ria.ru/20210518/prostranstva-1732865759.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), общество