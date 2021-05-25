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Республика Татарстан
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Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане
Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане - РИА Новости, 25.05.2021
Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане
Более 183 тысяч детей и подростков нынешнем летом отправятся в лагеря Татарстана на отдых, из бюджета республики для этого выделено более 1,6 миллиарда рублей,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:33
2021-05-25T19:33
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Более 183 тысяч детей и подростков нынешнем летом отправятся в лагеря Татарстана на отдых, из бюджета республики для этого выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов."В летний каникулярный период запланирован отдых 183,6 тысячи детей в 1,6 тысячи организаций. Формы отдыха различные. Из них 114,5 тысячи детей отдохнут в 169 загородных оздоровительных организациях, что составляет 62% от летнего планового объема", - сказал Фаттахов на брифинге.По информации министра, Татарстан – один из немногих регионов, где отдых в загородных оздоровительных лагерях превышает отдых детей в пришкольных лагерях.Фаттахов отметил, что в рамках программы летнего отдыха детей 55,7 тысячи путевок в полном объеме будут обеспечены за счет средств бюджета республики, это 30% от всех путёвок, которые направляются на летнюю оздоровительную кампанию. На эти цели бюджет республики выделит 564,4 миллиона рублей. На оздоровление 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет направлено 212,7 миллиона рублей. В пяти лагерях на Черноморском побережье с обеспечением всех мер безопасности в этом году смогут отдохнуть 3,2 тысячи детей."В 2021 году финансирование оздоровительной кампании из бюджета республики запланировано в объеме более 1,6 миллиарда рублей, что почти на 49 миллионов рублей больше, чем в 2020 году. Это один из самых высоких уровней финансирования летнего отдыха по стране", - отметил Фаттахов.Бюджетная стоимость путевок, как уточнил министр, варьируется от 7,6 тысячи рублей до 17,9 тысячи рублей за смену в лагере с профильными программами и тематической направленностью. Родительский взнос в зависимости от вида и продолжительности отдыха составляет от 2,3 тысячи рублей до 13 тысяч рублей.Фаттахов также добавил, что Татарстан присоединился к программе по стимулированию доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году. В рамках федеральной программы родители смогут возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. На сегодняшний день три туроператора от республики прошли основные этапы подготовки к участию в программе, семь республиканских, 16 муниципальных лагерей, 15 лагерей предприятий и организаций на стадии заключения договора с туристическим агентствами.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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республика татарстан (татарстан), общество

Более 183 тысяч детей и подростков отдохнут летом в лагерях в Татарстане

19:33 25.05.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Более 183 тысяч детей и подростков нынешнем летом отправятся в лагеря Татарстана на отдых, из бюджета республики для этого выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
"В летний каникулярный период запланирован отдых 183,6 тысячи детей в 1,6 тысячи организаций. Формы отдыха различные. Из них 114,5 тысячи детей отдохнут в 169 загородных оздоровительных организациях, что составляет 62% от летнего планового объема", - сказал Фаттахов на брифинге.
По информации министра, Татарстан – один из немногих регионов, где отдых в загородных оздоровительных лагерях превышает отдых детей в пришкольных лагерях.
Фаттахов отметил, что в рамках программы летнего отдыха детей 55,7 тысячи путевок в полном объеме будут обеспечены за счет средств бюджета республики, это 30% от всех путёвок, которые направляются на летнюю оздоровительную кампанию. На эти цели бюджет республики выделит 564,4 миллиона рублей. На оздоровление 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет направлено 212,7 миллиона рублей. В пяти лагерях на Черноморском побережье с обеспечением всех мер безопасности в этом году смогут отдохнуть 3,2 тысячи детей.
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"В 2021 году финансирование оздоровительной кампании из бюджета республики запланировано в объеме более 1,6 миллиарда рублей, что почти на 49 миллионов рублей больше, чем в 2020 году. Это один из самых высоких уровней финансирования летнего отдыха по стране", - отметил Фаттахов.
Бюджетная стоимость путевок, как уточнил министр, варьируется от 7,6 тысячи рублей до 17,9 тысячи рублей за смену в лагере с профильными программами и тематической направленностью. Родительский взнос в зависимости от вида и продолжительности отдыха составляет от 2,3 тысячи рублей до 13 тысяч рублей.
Фаттахов также добавил, что Татарстан присоединился к программе по стимулированию доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году. В рамках федеральной программы родители смогут возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. На сегодняшний день три туроператора от республики прошли основные этапы подготовки к участию в программе, семь республиканских, 16 муниципальных лагерей, 15 лагерей предприятий и организаций на стадии заключения договора с туристическим агентствами.
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