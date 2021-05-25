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Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины
Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины - РИА Новости, 25.05.2021
Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины
Решить вопрос с возвращением домой россиянки Анны Николаевской и ее малолетней дочери из Аргентины можно только в судебном порядке, ее родственнице уже дали... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:44
2021-05-25T13:44
россия
анна кузнецова
аргентина
общество
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Решить вопрос с возвращением домой россиянки Анны Николаевской и ее малолетней дочери из Аргентины можно только в судебном порядке, ее родственнице уже дали подробные консультации, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда БолтенкоРанее Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину в Новосибирск. Женщина находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. По ее словам, мужчина отказался возвращаться в Россию и отказывается давать ей разрешение на выезд с дочерью.По словам Николаевской, фактически она с дочерью оказалась на грани нищеты и живут в квартире в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, где нет холодильника, по углам и стенам плесень, а потолок в ванной обвалился. Денег же, по ее словам, едва хватает на еду.Детский омбудсмен отметила, что большую поддержку женщине оказывает Консульство РФ в Аргентине. В частности, со слов представителей консульства, они помогли ей восстановить документы и оказали материальную помощь.Генконсул России в Буэнос-Айресе Георгий Полин ранее сообщал РИА Новости, что консульство написало обращение в аргентинский суд с просьбой как можно быстрее рассмотреть дело женщины, которая сейчас находится в сложном положении.
https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html
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россия, анна кузнецова, аргентина, общество

Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины

13:44 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с ребенком в одном из парков Мадрида
Женщина гуляет с ребенком в одном из парков Мадрида - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Решить вопрос с возвращением домой россиянки Анны Николаевской и ее малолетней дочери из Аргентины можно только в судебном порядке, ее родственнице уже дали подробные консультации, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко
Ранее Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину в Новосибирск. Женщина находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. По ее словам, мужчина отказался возвращаться в Россию и отказывается давать ей разрешение на выезд с дочерью.
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По словам Николаевской, фактически она с дочерью оказалась на грани нищеты и живут в квартире в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, где нет холодильника, по углам и стенам плесень, а потолок в ванной обвалился. Денег же, по ее словам, едва хватает на еду.
"У нас есть обращение от родственницы женщины, которая сейчас находится в Аргентине с ребенком. Мы связались с родственницей и дали подробную консультацию. Решить вопрос с возвращением в Новосибирскую область можно только в судебном порядке, так как отец ребенка не дает разрешение на выезд их общей дочери из страны", - сообщила Болтенко.
Детский омбудсмен отметила, что большую поддержку женщине оказывает Консульство РФ в Аргентине. В частности, со слов представителей консульства, они помогли ей восстановить документы и оказали материальную помощь.
Генконсул России в Буэнос-Айресе Георгий Полин ранее сообщал РИА Новости, что консульство написало обращение в аргентинский суд с просьбой как можно быстрее рассмотреть дело женщины, которая сейчас находится в сложном положении.
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