https://ria.ru/20210525/sud-1733813817.html

Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины

Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины - РИА Новости, 25.05.2021

Омбудсмен объяснила, как помочь россиянке с дочкой вернуться из Аргентины

Решить вопрос с возвращением домой россиянки Анны Николаевской и ее малолетней дочери из Аргентины можно только в судебном порядке, ее родственнице уже дали... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:44

2021-05-25T13:44

2021-05-25T13:44

россия

анна кузнецова

аргентина

общество

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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Решить вопрос с возвращением домой россиянки Анны Николаевской и ее малолетней дочери из Аргентины можно только в судебном порядке, ее родственнице уже дали подробные консультации, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда БолтенкоРанее Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину в Новосибирск. Женщина находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. По ее словам, мужчина отказался возвращаться в Россию и отказывается давать ей разрешение на выезд с дочерью.По словам Николаевской, фактически она с дочерью оказалась на грани нищеты и живут в квартире в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, где нет холодильника, по углам и стенам плесень, а потолок в ванной обвалился. Денег же, по ее словам, едва хватает на еду.Детский омбудсмен отметила, что большую поддержку женщине оказывает Консульство РФ в Аргентине. В частности, со слов представителей консульства, они помогли ей восстановить документы и оказали материальную помощь.Генконсул России в Буэнос-Айресе Георгий Полин ранее сообщал РИА Новости, что консульство написало обращение в аргентинский суд с просьбой как можно быстрее рассмотреть дело женщины, которая сейчас находится в сложном положении.

https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

россия

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, аргентина, общество