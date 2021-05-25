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В КБР сотрудник МЧС ответит в суде за хищение премий у подчиненных
В КБР сотрудник МЧС ответит в суде за хищение премий у подчиненных - РИА Новости, 25.05.2021
В КБР сотрудник МЧС ответит в суде за хищение премий у подчиненных
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Сергей Белов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника МЧС, которого обвиняют в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:05
2021-05-25T11:05
россия
сергей белов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Сергей Белов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника МЧС, которого обвиняют в хищении премий у своих подчиненных, сообщает региональное надзорное ведомство."По версии следствия, в 2019 году заведующий материально-техническим отделом ГУМЧС России по КБР потребовал от подчиненных работников вернуть часть выданных им премиальных выплат, после чего похитил денежные средства на общую сумму свыше 1, 6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы."Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, заявлен иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба", - подчеркивает прокуратура.
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россия, сергей белов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В КБР сотрудник МЧС ответит в суде за хищение премий у подчиненных

11:05 25.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Сергей Белов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника МЧС, которого обвиняют в хищении премий у своих подчиненных, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По версии следствия, в 2019 году заведующий материально-техническим отделом ГУМЧС России по КБР потребовал от подчиненных работников вернуть часть выданных им премиальных выплат, после чего похитил денежные средства на общую сумму свыше 1, 6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
07:44
В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, заявлен иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба", - подчеркивает прокуратура.
 
РоссияСергей БеловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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