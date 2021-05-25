https://ria.ru/20210525/stress-1733759501.html

Россияне рассказали, как справляются со стрессом

Россияне рассказали, как справляются со стрессом - РИА Новости, 25.05.2021

Россияне рассказали, как справляются со стрессом

Люди в России справляются с тревогой по-разному, самые распространенные способы - помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:18

2021-05-25T08:18

2021-05-25T08:18

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Люди в России справляются с тревогой по-разному, самые распространенные способы - помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 3500 респондентов – участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек."Согласно результатам исследования, самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин)", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом больше остальных так справляются со стрессом опрошенные в возрасте от 21 до 40 лет - таких 36%, - и от 41 до 50 лет - их оказалось 35%.В свою очередь 27% респондентов на вопрос о способе борьбы с тревогой сообщили, что едят больше сладкого: предсказуемо больше женщин – 29%, немного меньше – мужчины (23%). Сладкое как "антистресс" чаще выбирали молодежь и люди среднего возраста: от 21 до 40 лет (31%), от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%).Третий "антистресс" в РФ - успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин, при этом чаще всего такие лекарства используют люди в возрасте старше 75 лет (33%). Среди населения других возрастов распределение следующее: от 21 до 40 лет и от 41 до 50 лет успокоительные препараты употребляют 22% опрошенных, от 51 до 74 лет – 24% участников выборки.Животные - спасение от тревоги для 19%: 18% мужчин и 20% женщин. В сообщении отмечается, что чаще всего домашние питомцы помогают людям от 51 до 74 лет (22%); в группе от 21 до 40 лет так избавляются от стресса 19% респондентов, в группе от 41 до 50 лет - 18%, а старше 75 лет - только 10%. Алкоголь помогает справляться со стрессом 15% людей, среди них больше мужчин (24%) и лишь 9% женщин. Среди групп населения по возрасту здесь распределение следующее - от 41 до 50 лет (19%), от 21 до 40 (16%) и от 51 до 74 лет (8%).По словам директора Romir Consumer Scan Panel Ксении Пайзанской, востребованность сладкого и успокоительных препаратов подтверждается, например, ростом трат на эти категории товаров: так, в прошлом году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства – на 5%. Доля владельцев домашних питомцев среди жителей страны за последние четыре года также выросла - до 68% по итогам 2020 года с 64% в 2017 году, сообщила Пайзанская.

https://ria.ru/20210514/gorod-1732262640.html

https://ria.ru/20210510/pereedanie-1730736734.html

https://ria.ru/20210405/frukty-1604336766.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество