Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/stress-1733759501.html
Россияне рассказали, как справляются со стрессом
Россияне рассказали, как справляются со стрессом - РИА Новости, 25.05.2021
Россияне рассказали, как справляются со стрессом
Люди в России справляются с тревогой по-разному, самые распространенные способы - помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:18
2021-05-25T08:18
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_0:0:4673:2630_1920x0_80_0_0_2b9c7e2c99308abadcd38de050678769.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Люди в России справляются с тревогой по-разному, самые распространенные способы - помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 3500 респондентов – участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек."Согласно результатам исследования, самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин)", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом больше остальных так справляются со стрессом опрошенные в возрасте от 21 до 40 лет - таких 36%, - и от 41 до 50 лет - их оказалось 35%.В свою очередь 27% респондентов на вопрос о способе борьбы с тревогой сообщили, что едят больше сладкого: предсказуемо больше женщин – 29%, немного меньше – мужчины (23%). Сладкое как "антистресс" чаще выбирали молодежь и люди среднего возраста: от 21 до 40 лет (31%), от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%).Третий "антистресс" в РФ - успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин, при этом чаще всего такие лекарства используют люди в возрасте старше 75 лет (33%). Среди населения других возрастов распределение следующее: от 21 до 40 лет и от 41 до 50 лет успокоительные препараты употребляют 22% опрошенных, от 51 до 74 лет – 24% участников выборки.Животные - спасение от тревоги для 19%: 18% мужчин и 20% женщин. В сообщении отмечается, что чаще всего домашние питомцы помогают людям от 51 до 74 лет (22%); в группе от 21 до 40 лет так избавляются от стресса 19% респондентов, в группе от 41 до 50 лет - 18%, а старше 75 лет - только 10%. Алкоголь помогает справляться со стрессом 15% людей, среди них больше мужчин (24%) и лишь 9% женщин. Среди групп населения по возрасту здесь распределение следующее - от 41 до 50 лет (19%), от 21 до 40 (16%) и от 51 до 74 лет (8%).По словам директора Romir Consumer Scan Panel Ксении Пайзанской, востребованность сладкого и успокоительных препаратов подтверждается, например, ростом трат на эти категории товаров: так, в прошлом году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства – на 5%. Доля владельцев домашних питомцев среди жителей страны за последние четыре года также выросла - до 68% по итогам 2020 года с 64% в 2017 году, сообщила Пайзанская.
https://ria.ru/20210514/gorod-1732262640.html
https://ria.ru/20210510/pereedanie-1730736734.html
https://ria.ru/20210405/frukty-1604336766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_158:0:4673:3386_1920x0_80_0_0_e65cb0cf210f01944a8135fc78ff7cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество

Россияне рассказали, как справляются со стрессом

08:18 25.05.2021
 
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Fotolia / kieferpix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Люди в России справляются с тревогой по-разному, самые распространенные способы - помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 3500 респондентов – участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.
"Согласно результатам исследования, самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин)", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом больше остальных так справляются со стрессом опрошенные в возрасте от 21 до 40 лет - таких 36%, - и от 41 до 50 лет - их оказалось 35%.
Забайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:56
Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
В свою очередь 27% респондентов на вопрос о способе борьбы с тревогой сообщили, что едят больше сладкого: предсказуемо больше женщин – 29%, немного меньше – мужчины (23%). Сладкое как "антистресс" чаще выбирали молодежь и люди среднего возраста: от 21 до 40 лет (31%), от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%).
Третий "антистресс" в РФ - успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин, при этом чаще всего такие лекарства используют люди в возрасте старше 75 лет (33%). Среди населения других возрастов распределение следующее: от 21 до 40 лет и от 41 до 50 лет успокоительные препараты употребляют 22% опрошенных, от 51 до 74 лет – 24% участников выборки.
Девушка с едой возле холодильника - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 08:00Наука
Почему тянет перекусить перед сном и как это прекратить
Животные - спасение от тревоги для 19%: 18% мужчин и 20% женщин. В сообщении отмечается, что чаще всего домашние питомцы помогают людям от 51 до 74 лет (22%); в группе от 21 до 40 лет так избавляются от стресса 19% респондентов, в группе от 41 до 50 лет - 18%, а старше 75 лет - только 10%. Алкоголь помогает справляться со стрессом 15% людей, среди них больше мужчин (24%) и лишь 9% женщин. Среди групп населения по возрасту здесь распределение следующее - от 41 до 50 лет (19%), от 21 до 40 (16%) и от 51 до 74 лет (8%).
По словам директора Romir Consumer Scan Panel Ксении Пайзанской, востребованность сладкого и успокоительных препаратов подтверждается, например, ростом трат на эти категории товаров: так, в прошлом году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства – на 5%. Доля владельцев домашних питомцев среди жителей страны за последние четыре года также выросла - до 68% по итогам 2020 года с 64% в 2017 году, сообщила Пайзанская.
Корзина с фруктами - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:22
Против лишнего веса и депрессии: полезные свойства фруктов
 
РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск
10:47Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
Лента новостейМолния