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ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России
ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России - РИА Новости, 25.05.2021
ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что конфиденциальная дискуссия лидеров Евросоюза, которая в понедельник проходила без электронных гаджетов, РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:35
2021-05-25T03:35
россия
жозеп боррель
евросовет
шарль мишель
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евросоюз
москва
сша
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что конфиденциальная дискуссия лидеров Евросоюза, которая в понедельник проходила без электронных гаджетов, была направлена на подготовку доклада по вариантам развития будущих отношений с Москвой.В понедельник поздно вечером европейские лидеры провели запланированную дискуссию по отношениям с РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель попросил проводить дискуссию без электронных гаджетов в связи с ее конфиденциальностью. Согласно итоговому заявлению саммита в Брюсселе, европейские лидеры поручили верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад с разными вариантами развития отношений с Россией.Он пояснил, что не может вдаваться в детали этой конфиденциальной дискуссии, но охарактеризовал ее в общих чертах. "Мы отметили, что разногласия между странами-членами ЕС (по отношениям с Россией) не такие уж и большие", - сказал де Кроо журналистам.Он добавил, что дискуссия шла о том, что Европа должна сама разрабатывать свою собственную стратегию по отношению к России, которая не зависит, к примеру, от США.При этом речь должна идти об активной политике, а не о реакции на действия России. "Должна быть активная стратегия, а не только реакция, как это было в последнее время по отношению к ряду действий со стороны России", - заключил бельгийский премьер.
https://ria.ru/20210525/es-1733753206.html
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россия, жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, брюссель, евросоюз, москва, сша, в мире

ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России

03:35 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что конфиденциальная дискуссия лидеров Евросоюза, которая в понедельник проходила без электронных гаджетов, была направлена на подготовку доклада по вариантам развития будущих отношений с Москвой.
В понедельник поздно вечером европейские лидеры провели запланированную дискуссию по отношениям с РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель попросил проводить дискуссию без электронных гаджетов в связи с ее конфиденциальностью. Согласно итоговому заявлению саммита в Брюсселе, европейские лидеры поручили верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад с разными вариантами развития отношений с Россией.
"Что касается дискуссии о России, то цель была - поручить подготовку новых рамок таких отношений верховному представителю, донести до него наши озабоченности", - сказал бельгийский премьер
Он пояснил, что не может вдаваться в детали этой конфиденциальной дискуссии, но охарактеризовал ее в общих чертах. "Мы отметили, что разногласия между странами-членами ЕС (по отношениям с Россией) не такие уж и большие", - сказал де Кроо журналистам.
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Он добавил, что дискуссия шла о том, что Европа должна сама разрабатывать свою собственную стратегию по отношению к России, которая не зависит, к примеру, от США.
При этом речь должна идти об активной политике, а не о реакции на действия России. "Должна быть активная стратегия, а не только реакция, как это было в последнее время по отношению к ряду действий со стороны России", - заключил бельгийский премьер.
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