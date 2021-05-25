https://ria.ru/20210525/strategiya-1733753855.html

ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России

ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России - РИА Новости, 25.05.2021

ЕС обсуждает не зависящую от США стратегию по России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что конфиденциальная дискуссия лидеров Евросоюза, которая в понедельник проходила без электронных гаджетов, РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:35

2021-05-25T03:35

2021-05-25T03:35

россия

жозеп боррель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что конфиденциальная дискуссия лидеров Евросоюза, которая в понедельник проходила без электронных гаджетов, была направлена на подготовку доклада по вариантам развития будущих отношений с Москвой.В понедельник поздно вечером европейские лидеры провели запланированную дискуссию по отношениям с РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель попросил проводить дискуссию без электронных гаджетов в связи с ее конфиденциальностью. Согласно итоговому заявлению саммита в Брюсселе, европейские лидеры поручили верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад с разными вариантами развития отношений с Россией.Он пояснил, что не может вдаваться в детали этой конфиденциальной дискуссии, но охарактеризовал ее в общих чертах. "Мы отметили, что разногласия между странами-членами ЕС (по отношениям с Россией) не такие уж и большие", - сказал де Кроо журналистам.Он добавил, что дискуссия шла о том, что Европа должна сама разрабатывать свою собственную стратегию по отношению к России, которая не зависит, к примеру, от США.При этом речь должна идти об активной политике, а не о реакции на действия России. "Должна быть активная стратегия, а не только реакция, как это было в последнее время по отношению к ряду действий со стороны России", - заключил бельгийский премьер.

https://ria.ru/20210525/es-1733753206.html

https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

россия

брюссель

москва

сша

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россия, жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, брюссель, евросоюз, москва, сша, в мире