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США заявили о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией
США заявили о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.05.2021
США заявили о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией
Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден 16 июня проведет в швейцарской Женеве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявила во вторник... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:17
2021-05-25T17:19
россия
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден 16 июня проведет в швейцарской Женеве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - сказано в обнародованном на сайте Белого дома заявлении Псаки.В середине апреля Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу. Точных дат не называлось. В качестве места администрация Байдена предложила третью страну. Позже российская сторона заявила, что саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". В Вашингтоне, в свою очередь, не исключили, что встреча может состояться в июне.Отношения России и США за последние месяцы значительно осложнились. В середине марта Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения двух стран находятся в "низшей точке".
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
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россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире

США заявили о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией

17:17 25.05.2021 (обновлено: 17:19 25.05.2021)
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден 16 июня проведет в швейцарской Женеве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - сказано в обнародованном на сайте Белого дома заявлении Псаки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
В середине апреля Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу. Точных дат не называлось. В качестве места администрация Байдена предложила третью страну. Позже российская сторона заявила, что саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". В Вашингтоне, в свою очередь, не исключили, что встреча может состояться в июне.
Отношения России и США за последние месяцы значительно осложнились. В середине марта Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения двух стран находятся в "низшей точке".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияСШАВ мире
 
 
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