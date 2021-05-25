https://ria.ru/20210525/ssha-1733828837.html

Захарова сравнила политику США с телефонным пранком

Захарова сравнила политику США с телефонным пранком - РИА Новости, 25.05.2021

Захарова сравнила политику США с телефонным пранком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:48

2021-05-25T14:48

2021-05-25T14:48

джейк салливан

ryanair

мария захарова

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики.Как сообщил ранее Белый дом, Салливан в телефонном разговоре обещал Тихановской привлечь к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.Как отмечал Белый дом, Салливан в разговоре с Тихановской также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

белоруссия

сша

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джейк салливан, ryanair, мария захарова, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире