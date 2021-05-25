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Захарова сравнила политику США с телефонным пранком
Захарова сравнила политику США с телефонным пранком - РИА Новости, 25.05.2021
Захарова сравнила политику США с телефонным пранком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:48
2021-05-25T14:48
джейк салливан
ryanair
мария захарова
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики.Как сообщил ранее Белый дом, Салливан в телефонном разговоре обещал Тихановской привлечь к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.Как отмечал Белый дом, Салливан в разговоре с Тихановской также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
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джейк салливан, ryanair, мария захарова, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Захарова сравнила политику США с телефонным пранком

14:48 25.05.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики.
Как сообщил ранее Белый дом, Салливан в телефонном разговоре обещал Тихановской привлечь к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.

"Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?"" - написала Захарова в Facebook.

Как отмечал Белый дом, Салливан в разговоре с Тихановской также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
02:32
Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
 
Джейк СалливанRyanairМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
 
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