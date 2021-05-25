Захарова сравнила политику США с телефонным пранком
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики.
Как сообщил ранее Белый дом, Салливан в телефонном разговоре обещал Тихановской привлечь к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.
"Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?"" - написала Захарова в Facebook.
Как отмечал Белый дом, Салливан в разговоре с Тихановской также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.