Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210525/spasenie-1733859209.html
В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек
В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек - РИА Новости, 25.05.2021
В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек
Полицейские поблагодарили подростка из Пермского края, спасшего двух тонувших девочек, сообщается на сайте регионального управления МВД. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:17
2021-05-25T20:15
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хорошие новости
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733849954_0:100:594:434_1920x0_80_0_0_e21bdfe8e9a41b09190675f2fe7fcea5.jpg
ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости. Полицейские поблагодарили подростка из Пермского края, спасшего двух тонувших девочек, сообщается на сайте регионального управления МВД.По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая на реке Ирень в Октябрьском городском округе. Две школьницы после занятий гуляли у реки, одна из них подошла к берегу, чтобы потрогать воду. Подружка держала ее за руку, чтобы та не упала. Но внезапно первая девочка поскользнулась и скатилась в реку, потянув за собой спутницу. Их стало уносить течением. Крики услышал 16-летний Ирек Шакиров, учащийся девятого класса. Он бросился к девочкам на помощь и вытащил из воды."Начальник отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу подполковник полиции Сергей Курганский вручил подростку и его родителям благодарственные письма, высказав теплые слова признательности парню за то, что он спас две юные жизни", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210401/nagrada-1603846660.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733849954_0:45:594:490_1920x0_80_0_0_ffdf3bf3d43c4e2c4a55bab84e0cb375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, общество

В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек

17:17 25.05.2021 (обновлено: 20:15 25.05.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюВ Октябрьском районе Пермского края полицейские выразили благодарность 16-летнему подростку, спасшему из воды двух девочек
В Октябрьском районе Пермского края полицейские выразили благодарность 16-летнему подростку, спасшему из воды двух девочек - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости. Полицейские поблагодарили подростка из Пермского края, спасшего двух тонувших девочек, сообщается на сайте регионального управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая на реке Ирень в Октябрьском городском округе. Две школьницы после занятий гуляли у реки, одна из них подошла к берегу, чтобы потрогать воду. Подружка держала ее за руку, чтобы та не упала. Но внезапно первая девочка поскользнулась и скатилась в реку, потянув за собой спутницу. Их стало уносить течением. Крики услышал 16-летний Ирек Шакиров, учащийся девятого класса. Он бросился к девочкам на помощь и вытащил из воды.
"Начальник отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу подполковник полиции Сергей Курганский вручил подростку и его родителям благодарственные письма, высказав теплые слова признательности парню за то, что он спас две юные жизни", — говорится в сообщении.
Церемония награждения нижегородского школьника Артема Семенова, который спас тонувшего мальчика - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:00
Нижегородского школьника наградили за спасение утопающего ребенка
 
Хорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пермский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния