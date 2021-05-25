https://ria.ru/20210525/spasenie-1733859209.html

В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек

В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек - РИА Новости, 25.05.2021

В Пермском крае наградили подростка, который спас двух тонувших девочек

Полицейские поблагодарили подростка из Пермского края, спасшего двух тонувших девочек, сообщается на сайте регионального управления МВД. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:17

2021-05-25T17:17

2021-05-25T20:15

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ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости. Полицейские поблагодарили подростка из Пермского края, спасшего двух тонувших девочек, сообщается на сайте регионального управления МВД.По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая на реке Ирень в Октябрьском городском округе. Две школьницы после занятий гуляли у реки, одна из них подошла к берегу, чтобы потрогать воду. Подружка держала ее за руку, чтобы та не упала. Но внезапно первая девочка поскользнулась и скатилась в реку, потянув за собой спутницу. Их стало уносить течением. Крики услышал 16-летний Ирек Шакиров, учащийся девятого класса. Он бросился к девочкам на помощь и вытащил из воды."Начальник отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу подполковник полиции Сергей Курганский вручил подростку и его родителям благодарственные письма, высказав теплые слова признательности парню за то, что он спас две юные жизни", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210401/nagrada-1603846660.html

пермский край

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, общество